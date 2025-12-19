Así queda conformada el equipo de jueces que componen la Suprema Corte de Justicia

Los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia ejercerán su función durante siete años. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) escogió la tarde de este viernes a los cinco nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que a partir de ahora estará conformada por Édyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Aurelio Victoria, Yorlin Lisett Vásquez Castro y Namphi Andrés Rodríguez.

El quinteto ocupará las vacantes dejadas por el magistrado Napoleón Estévez, quien asumió la presidencia del Tribunal Constitucional (TC), y el juez Blas Fernández, que agotó sus siete años y no se presentó a otra evaluación. También reemplazarán a Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, quienes no contaron con la suerte de no ser ratificados en las evaluaciones del CNM, coordinada por el presidente Luis Abinader.

Según informó la Presidencia en un comunicado, del grupo, tres pertenecen a la carrera judicial, son Édyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez y Manuel Aurelio Victoria, desempeñándose como jueces de cortes de apelación, "mientras que los otros dos completan la cuota de abogados en ejercicio, de conformidad con los criterios de selección establecidos en el artículo 180 de la Constitución de la República".

Los nuevos perfiles

El grupo que entra por los próximos siete años, tiene un perfil variado: Namphi Andrés Rodríguez es un destacado catedrático universitario, escritor y periodista y Yorlin Lisett Vásquez Castro, a sus 35 años, se unirá a la alta corte. Tiene un perfil marcado por una formación académica extensa y una carrera desarrollada entre la judicatura y el derecho público.

Édyson Alarcón Polanco, propuesto por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), tiene una fructífera carrera de más de 30 años en el Poder Judicial y se ha destacado como jurista y académico. Además, tiene experiencia en la carrera judicial y maneja diversas áreas del derecho civil, mercantil, privado y de la propiedad intelectual.

Miguelina Ureña Núñez, con más de 25 años de experiencia en el Poder Judicial, se desempeñaba como jueza de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Antes de llegar a la Corte de Apelación, integró durante 17 años la Tercera Sala del tribunal de primera instancia del distrito judicial de Santiago de los Caballeros, incluyendo funciones como jueza presidenta de esa sala.

También ha sido electo Manuel Aurelio Hernández Victoria, que tiene una trayectoria de más de 34 años en el Poder Judicial. En ese periodo se ha desempeñado como juez de paz hasta juez presidente de corte de apelación.

Durante su ejercicio ha ocupado, entre otros cargos, los de juez de la Cámara Civil y Comercial, juez suplente y juez presidente de la Corte de Apelación, así como magistrado en la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, incluyendo su Segunda Sala Penal.

Los demás miembros

En total, los jueces de la SCJ están divididos en salas especializadas, como la Primera Sala Civil y Comercial, la Segunda Sala Penal, la Tercera Sala de Trabajo y Administrativo así como el Pleno de la SCJ.

La integración estará conformada por Luis Henry Molina como presidente. En el pasado, Molina tenía un perfil afiliado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pero se ha mantenido neutro en la nueva gestión del presidente Luis Abinader.





El presidente de la SCJ tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como estudios en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Chile.





Previamente, se desempeñó como como director ejecutivo de la Comisión de Implementación de la Reforma Procesal Penal (Conaej). Fue el primer secretario general de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (Riaej), creada por la Cumbre de Presidentes de Tribunales y Cortes Supremas de Justicia de Iberoamérica; entre otros cargos.





También está el magistrado, Samuel Arias Arnezo, de la Primera Sala y que tiene licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu).





El magistrado Justiniano Montero Montero, también de la Primera Sala, es egresado de la UASD con doctorado en Derecho y con múltiples estudios en universidades extranjeras.

Asimismo la integran Vanessa Elizabeth Acosta Peralta, jueza de la Primera Sala, quien es egresada de la Unphu y que ingresó al Poder Judicial en el año 2003. En su carrera se ha desempeñado como jueza en el Juzgado de Paz Ordinario de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional; Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional; Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional; entre otros.





Segunda Sala Penal

Francisco Francisco Antonio Jerez Mena , miembro de la Segunda Sala , es Juez Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justiciaes egresado de la Universidad Central del Este (UCE) con maestría en Derecho Constitucional y Derechos y Libertades Fundamentales y sus Garantías.

Ha ocupado las funciones de juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez y juez de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega.

María Garabito Ramírez

La doctora Garabito Ramírez, ante de comenzar su carrera judicial en el 1989, se desempeñó como jueza de Primera Instancia en la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial San Juan de la Maguana. También se desarrolló como miembro del Ministerio Público, desde fiscalizadora, ayudante de fiscal hasta procuradora fiscal.

Francisco Antonio Ortega Polanco

Juez miembro de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. Tiene doctorado en Derecho por la Universidad de Salamanca (Cum Laude, Sobresaliente), Máster en Derecho Constitucional por la Pantheón-Sorbonne, Paris I, Francia y maestría en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, España, entre otros estudios.

Fran Euclides Soto Sánchez

Con doctorado en Derecho en la UASD, en el 2009 ingresó como fiscal de carrera al superar las pruebas correspondientes establecidas por el Ministerio Público. También fue fiscal adjunto del Procurador Fiscal del Distrito Nacional, así como Procurador General Adjunto y director nacional de Persecución del Narcotráfico y Criminalidad Compleja de la Procuraduría General de la República.

Nancy Salcedo Fernández

Con licenciatura en Derecho con varios estudios en universidades internacionales. Inició en el 1982 en el ejercicio público como fiscalizadora en el Juzgado de Paz de la Tercera Circunscripción de Santiago. En base a sus indiscutibles méritos ha hilvanado una trayectoria de trabajo en la justicia dominicana, escalando peldaño a peldaño los distintos puestos dentro de la Judicatura Nacional desde el año 1985 como Jueza de Paz, Jueza de Primera Instancia y Jueza presidenta de la Corte de Trabajo de Santiago.

Tercera Sala Penal

Manuel Alexis Read Ortiz

Es juez presidente de la Tercera Sala con especialidad en Ciencias Penales en la Universidad de Costa Rica. Se ha desempeñado como juez de Paz del Juzgado de Paz del Distrito Municipal de Sabana Larga, San José de Ocoa; juez Presidente de la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial de Primera Instancia de Santo Domingo.

Manuel Ramón Herrera Carbuccia

Con licenciatura en Derecho y varios estudios internacionales, es presidente de la Comisión de Encuesta XIII designado por la Organización Internacional de Trabajo OIT. También es presidente honorario de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, igualmente de la Dominicana y de la Centroamericana y del Caribe del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, entre otros cargos.

Rafael Vásquez Goico

Con licenciatura en Derecho, es docente de la UASD y ha escrito varias obras jurídicas.

Anselmo Alejandro Bello Ferreras

Juez de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia

Con licenciatura en Derecho, es docente con experiencia en materia civil e inmobiliaria. Al momento de su designación en la Suprema Corte de Justicia, en abril de 2019, se desempeñaba como Juez Presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central.

Moisés Alfredo Ferrer Landrón

Juez de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia y es egresado de la UASD, tiene varias maestría en universidades internacionales.



