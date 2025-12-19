Namphi Rodríguez llega a la Suprema Corte con una trayectoria entre el derecho y el periodismo

A lo largo de su carrera, Namphi Rodríguez ha combinado el ejercicio del Derecho con el periodismo, utilizando ambos espacios para promover el fortalecimiento democrático, la defensa de los derechos humanos. ( FUENTE EXTERNA )

Namphi Rodríguez fue seleccionado como uno de los cinco nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), junto a Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria y Yorlin Vásquez Castro, en el proceso de renovación del alto tribunal.

Su designación ha concitado atención por tratarse de una figura con amplia visibilidad mediática y un perfil marcado por el análisis constitucional y político. En ese contexto, uno de los antecedentes más relevantes de su trayectoria reciente es su participación en los trabajos del proyecto de ley para modificar la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, una norma histórica y particularmente sensible por su incidencia directa en la libertad de prensa y de expresión.

Ese involucramiento, previo a su escogencia como magistrado, lo situó en el centro de un debate nacional sobre la modernización del marco legal frente a los desafíos del entorno digital, la responsabilidad ulterior y la compatibilidad de la legislación vigente con los estándares constitucionales e interamericanos.

Con su ascenso la Suprema Corte, ese historial adquiere una nueva dimensión institucional: Rodríguez pasa de intervenir en la discusión normativa y pública a ejercer funciones jurisdiccionales, con los deberes de imparcialidad, prudencia y eventual inhibición que impone la judicatura.

Se suma a otro juez de destacado ejercicio en la SCJ, Francisco Ortega, quien también fue periodista de profesión antes de enrolarse en la carrera del Derecho.

Abogado de formación y periodista de profesión, Rodríguez cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito académico, jurídico y comunicacional.

Es catedrático de Derechos Fundamentales en la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

Es especialista en Derecho Público, con estudios realizados en universidades de España, Estados Unidos y Colombia, y posee una especialización en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además, ha impartido docencia en diversas universidades del país.

En el plano institucional, se desempeña como secretario general del capítulo dominicano de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional (AMJC) y es miembro del Instituto Dominicano de Derecho Constitucional (IDDC) y de la Asociación de Escritores Dominicanos (AED).

Rodríguez es autor de la obra Derecho de la información: hacia un nuevo régimen jurídico de los medios de comunicación (2008).

Es licenciado en Derecho por la UASD, posee una maestría en Ciencias Políticas por la UNPHU.

Además, realizó estudios de posgrado en Dirección de Comunicación y Campañas Electorales en la Universidad de Sevilla (España) y el Instituto Internacional de Comunicación y Estrategia (INTELEQ), México.

Juramentación y toma de posesión de los nuevos jueces

A lo largo de su carrera, Namphi Rodríguez ha combinado el ejercicio del Derecho con el periodismo, utilizando ambos espacios para promover el fortalecimiento democrático, la defensa de los derechos humanos y el acceso a la información pública en la República Dominicana.

Juramentación y toma de posesión

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, indicó que los nuevos jueces serán juramentados el próximo lunes 22 de diciembre de 2025, a las 9:00 de la mañana, en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, en un acto encabezado por el presidente Abinader.

Tras la juramentación, los magistrados tomarán posesión de sus cargos en la Suprema Corte de Justicia.