Suprema Corte de Justicia

Consejo Nacional de la Magistratura elige a los cinco nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia

Edison Francisco Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Aurelio Victoria, Yorlin Lisett Vásquez Castro y Namphi Andrés Rodríguez

Consejo Nacional de la Magistratura elige a los cinco nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia
El pleno que conformó el Consejo Nacional de la Magistratura. (DIARIO LIBRE.)

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) escogió la noche de este viernes a los cinco nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Se trata de Edison Francisco Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Aurelio Hernández Victoria. Estos tres primeros son jueces de carrera.

La lista fue completa con los abogados Yorlin Lisett Vásquez Castro y Namphi Andrés Rodríguez.

Fue elegida segunda sustituta, posición vacante, el Consejo Nacional de la Magistratura informó que la magistrada Nancy Salcedo ocupara la posición.

La convocatoria para la juramentación se realizará el próximo lunes 22 de diciembre  las 9:00 am.

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Es un periodista apasionado por el mundo digital y ha ejercido la profesión en varios medios del país.