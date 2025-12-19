Consejo Nacional de la Magistratura elige a los cinco nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia

El pleno que conformó el Consejo Nacional de la Magistratura. ( DIARIO LIBRE. )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) escogió la noche de este viernes a los cinco nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Se trata de Edison Francisco Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Aurelio Hernández Victoria. Estos tres primeros son jueces de carrera.



La lista fue completa con los abogados Yorlin Lisett Vásquez Castro y Namphi Andrés Rodríguez.

Fue elegida segunda sustituta, posición vacante, el Consejo Nacional de la Magistratura informó que la magistrada Nancy Salcedo ocupara la posición.

La convocatoria para la juramentación se realizará el próximo lunes 22 de diciembre las 9:00 am.