Édyson Alarcón, un juez de 30 años de trayectoria que llega a la Suprema Corte de Justicia

Édyson Alarcón Polanco se desempeñaba como juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ( FUENTE EXTERNA. )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) designó a Édyson Alarcón Polanco como uno de los cinco nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en el proceso de renovación parcial del alto tribunal.

Alarcón fue elegido junto a los jueces Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez. Y es uno de los tres jueces de carrera electos, junto a Ureña Núñez y Hernández Victoria.

En su inscripción, Alarcón fue propuesto por la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (Finjus), que destacó "una fructífera carrera de más de 30 años en el Poder Judicial, y se ha destacado por su encomiable labor como jurista y académico, avalada por su amplia experiencia en el marco de la carrera judicial y su condición de especialista diversas áreas del derecho civil, mercantil, privado y de la propiedad intelectual dominicanos, lo mismo que en su condición de docente y formador de nuevos profesionales del derecho".

Alarcón es licenciado en Derecho por la Universidad Central del Este (UCE). Posee una maestría en Propiedad Intelectual por la Universidad Carlos III de Madrid, donde obtuvo mención de honor en grado sobresaliente, y una especialización en Derecho Mercantil por la Escuela Judicial de Barcelona.

Actualmente se desempeña como juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, posición desde la cual ha conocido procesos relevantes en materia civil, mercantil y de derecho privado.

Su trayectoria profesional supera los 30 años dentro del Poder Judicial. A lo largo de ese tiempo ha ejercido funciones jurisdiccionales y académicas, con énfasis en el derecho civil, mercantil, privado y de la propiedad intelectual.

Proceso de designación en la Suprema Corte de Justicia

En el ámbito académico, Alarcón es profesor de Derecho Procesal Civil en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y en la UCE. También imparte docencia en las maestrías de Procedimiento Civil, Práctica Legal, Responsabilidad Civil y Propiedad Intelectual de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

De forma paralela, coordina el área de Derecho Privado y Administrativo de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), entidad responsable de la formación y capacitación de jueces en el país.

Su postulación a la Suprema Corte de Justicia contó con el respaldo institucional de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), que valoró su carrera judicial, su desempeño académico y su experiencia en la formación de nuevos profesionales del derecho.

La designación de Alarcón forma parte del proceso mediante el cual el CNM completó cinco vacantes en la SCJ, órgano máximo del Poder Judicial dominicano.