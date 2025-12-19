El Gobierno inaugura la fase final de la avenida Ecológica

Tercer tramo de la avenida ecológica este 19 de diciembre de 2025, después de su inauguración. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El presidente Luis Abinader encabezó este viernes la inauguración la fase final de la avenida Ecológica, ubicada en Santo Domingo Este.

El tramo intervenido alcanza aproximadamente 1,437 metros lineales, en una zona que anteriormente correspondía a un asentamiento informal donde residían cientos de familias en condiciones de hacinamiento.

La infraestructura vial cuenta con cuatro carriles por sentido, de los cuales dos corresponden a vías marginales destinadas al tránsito local. Las marginales fueron desarrolladas tanto al norte como en los tramos asociados a la autopista Las Américas.

El proyecto incluyó la intervención y el asfaltado de calles circundantes. Además, se anunció la construcción de un puente peatonal y motorizado, diseñado para permitir el cruce seguro de peatones y motocicletas entre ambos lados de la vía.

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, explicó que el presupuesto total de los tres tramos asciende a 7,000 millones de pesos, destinado tanto a la terminación de la vía como a la ejecución de obras complementarias y a la expropiación de terrenos.

Mejoras en la conectividad

La vía tiene como objetivo principal mejorar la conectividad, enlazando el puente de la avenida Panamericana con el puente hacia el puerto de Caucedo, y extendiendo la conexión logística entre el puerto de Haina y el puerto de Caucedo.

La avenida Ecológica permite una conectividad continua, sin semáforos, para trayectos de larga distancia. Los vehículos provenientes del este del país, como Punta Cana, pueden incorporarse a la avenida Ecológica, enlazar con la avenida Juan Pablo II y posteriormente con la circunvalación norte, facilitando desplazamientos hacia destinos como Santiago, San Juan de la Maguana y Barahona.

Abinader aseguró que la obra forma parte del Plan Integrado del Gran Santo Domingo y felicitó al Obras Públicas, por los trabajos realizados.

"Esto es no solamente calidad de vida, esto es mejoría en logística y en competitividad. En competitividad porque estamos cada vez más cerca, tanto para el comercio exterior, las exportaciones, las importaciones y conectando los dos principales puertos del Gran Santo Domingo y del país", expresó el mandatario.

Obras complementarias y mejoras hidráulicas De manera complementaria, se ejecutaron obras de infraestructura hidráulica y eléctrica. El Gobierno realizó la actualización del acueducto de Boca Chica, que incluyó la instalación de aproximadamente 1,500 metros lineales de tubería de 20 pulgadas, con el objetivo de atender el crecimiento poblacional actual y proyectado en la zona.

Los tramos

El 7 de febrero de 2023, el Gobierno inauguró la segunda fase de esta vía, con una inversión superior a los 420 millones de pesos.

La primera etapa, que va desde la avenida Charles de Gaulle hasta Ciudad Juan Bosch, fue entregada en 2020, durante la gestión del expresidente Danilo Medina.