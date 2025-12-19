Manuel Aurelio Hernández Victoria, juez con más de 34 años de carrera, llega a la SCJ

El magistrado cuenta con una trayectoria de más de 34 años en el Poder Judicial, en la que ha desempeñado todos los escalones de la carrera judicial, desde juez de paz hasta juez presidente de corte de apelación. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) seleccionó la noche de este viernes a Manuel Aurelio Hernández Victoria como uno de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Hernández Victoria fue escogido junto a Édyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez, como parte del proceso de renovación del máximo órgano judicial del país.

El magistrado cuenta con una trayectoria de más de 34 años en el Poder Judicial, en la que ha desempeñado todos los escalones de la carrera judicial, desde juez de paz hasta juez presidente de corte de apelación, lo que le ha permitido acumular una amplia experiencia en distintas competencias jurisdiccionales.

Durante su ejercicio ha ocupado, entre otros cargos, los de juez de la Cámara Civil y Comercial, juez suplente y juez presidente de la Corte de Apelación, así como magistrado en la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, incluyendo su Segunda Sala Penal.

También formó parte de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Ha mostrado un conocimiento integral del sistema judicial, su capacidad administrativa y su preparación para asumir responsabilidades de la más alta jerarquía dentro de la judicatura.

En el plano académico, Hernández Victoria es doctor en Derecho, con especialidades en Derecho Penal y Derecho Civil, cursadas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Además, posee un máster con orientación doctoral en "Sociedad Democrática, Estado y Derecho", realizado en coordinación con la Universidad del País Vasco, el cual culminó con la defensa de su tesis.

Su formación se complementa con estudios avanzados en Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Constitucional, así como con múltiples diplomados y seminarios en áreas como razonamiento judicial, medidas conservatorias, embargos, responsabilidad laboral, derecho de autor y el nuevo Código Penal.

En el ámbito académico, ha ejercido la docencia en programas de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, experiencia que refuerza su capacidad para el análisis jurídico riguroso y la argumentación técnica.

Juramentación

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, informó que los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia serán juramentados el lunes 22 de diciembre de 2025, a las 9:00 de la mañana, en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader.

Tras la juramentación, los magistrados tomarán posesión de sus cargos en la Suprema Corte de Justicia.

En la misma sesión, el CNM también seleccionó a la magistrada Nancy Salcedo Fernández como segunda sustituta del presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, conforme al artículo 180, párrafo I, de la Constitución.