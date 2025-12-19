Miguelina Ureña Núñez, jueza de carrera con respaldo institucional para llegar a la Suprema Corte

Miguelina Ureña Núñez, una de las nuevas juezas de la Suprema Corte de Justicia. ( FUENTE EXTERNA. )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) designó a Miguelina Ureña Núñez como una de las nuevas juezas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tras evaluar su trayectoria judicial y académica, respaldada por cartas de recomendación de juristas y entidades del ámbito institucional.

Ureña Núñez acumula más de 25 años de experiencia en el Poder Judicial. Actualmente se desempeña como jueza de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Ureña Núñez es una de los magistrados de carrera elegidos junto a Edyson Alarcón Polanco y Manuel Hernández Victoria. La lista la compeltan Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez.

Desde esa posición ha intervenido en el desarrollo de criterios jurisprudenciales en responsabilidad civil, contratos, obligaciones y tutela de derechos fundamentales.

Antes de llegar a la Corte de Apelación, integró durante 17 años la Tercera Sala del tribunal de primera instancia del distrito judicial de Santiago de los Caballeros, incluyendo funciones como jueza presidenta de esa sala.

En una comunicación dirigida al CNM, el jurista Rafael Armando Vallejo Santelises destacó su desempeño judicial y su perfil ético. "Tengo a bien dar fe y testimonio de la capacidad, idoneidad y función judicial apegada a la ética, independencia y orientada al fortalecimiento del Estado de derecho", expresó Vallejo Santelises en su carta de recomendación.

El documento subraya que la magistrada ha ejercido su labor "a través de una tutela judicial efectiva ceñida a nuestros estándares constitucionales y convencionales", y resalta su vocación docente como parte de su compromiso institucional con la justicia dominicana.

Respaldo institucional y perfil académico de la magistrada

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) también respaldó formalmente su postulación ante el CNM. En su comunicación, la entidad señaló que Ureña Núñez "tiene una destacada carrera en el Poder Judicial con una experiencia de más de 25 años, como jueza civil, siendo posteriormente promovida a la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional".

FINJUS valoró además su perfil académico y su rol como formadora. "Se ha destacado por su laboriosa y sostenida labor, tanto como jurista como académica, así como por su calidad de docente y formadora de nuevos profesionales del derecho", indicó la fundación en su misiva.

En el ámbito académico, Ureña Núñez es docente de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y profesora universitaria de posgrado. En la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) se desempeña como coordinadora de la Maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional.

Su formación incluye estudios doctorales en Derecho, cursados en el programa conjunto de la PUCMM y la Universidad Externado de Colombia. Es magíster en Derecho Constitucional, con concentración en Jurisdicción Constitucional, título co-otorgado con la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y posee maestrías en Derecho Comparado e Internacional de los Negocios, Derecho Societario y Comercial, Ciencias Jurídicas, además de un postgrado en Procedimiento Civil.