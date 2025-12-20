Presidencia reprograma actividades de Abinader pautadas para este sábado

La Presidencia de la República informó que las actividades del presidente Luis Abinader previstas para este sábado 20 de diciembre en la provincia de Santiago fueron reprogramadas debido a ajustes en la agenda oficial y se realizarán junto a otras actividades oficiales el domingo 21 de diciembre.

A través de la Dirección de Prensa del Presidente, se indicó que se agradece la comprensión de los medios de comunicación y se ofrecen disculpas por cualquier inconveniente que este cambio pueda generar.

Entre las actividades originalmente programadas para este sábado en Santiago estaban un almuerzo del mandatario con pastores evangélicos a las 2:00 de la tarde, en el salón de la Asociación para el Desarrollo (APEDI), y a las 3:30, la entrega de apartamentos y la inauguración de una escuela en Hato del Yaque.

Pese a la reprogramación de estas actividades, el presidente mantiene en agenda su participación en el encuentro navideño con los periodistas que cubren la fuente presidencial, que se realiza este sábado a partir del mediodía en el Distrito Nacional.