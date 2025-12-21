Luis Abinader inaugura 180 apartamentos y una escuela en Hato del Yaque

El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la inauguración y entrega de 180 apartamentos y una escuela primaria en el sector Hato del Yaque ( CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la inauguración y entrega de 180 apartamentos y una escuela primaria en el sector Hato del Yaque, como parte de un proyecto de transformación urbana coordinado por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, con una inversión superior a los 650 millones de pesos.

Durante el acto, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Wellington Arnaud, destacó el impacto social de la iniciativa y la inversión estatal en saneamiento y vivienda. Señaló que solo en esta zona se han invertido más de 6,000 millones de pesos, incluidos cerca de 4,000 millones destinados al saneamiento del arroyo Gurabo.

"Por más de 60 años, miles de dominicanos vivieron en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad inhumana, sin servicios básicos. Hoy, más de 6,500 familias han sido reubicadas y otras 3,000 recibieron apoyo para vivir dignamente, lo que demuestra el compromiso de no dejar a nadie atrás", expresó Arnaud.

El funcionario explicó que el área intervenida, formada desde 1961 por más de 16 sectores, alberga a unas 20,000 personas, muchas de las cuales residieron durante décadas en las orillas de cañadas y ríos, sin intervenciones integrales de gobiernos anteriores.

Componentes sociales y beneficios del proyecto

De su lado, el ministro de la Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, indicó que con la entrega de estos 180 apartamentos se alcanza un total de 1,320 familias beneficiadas, dentro de un plan que contempla la construcción de 2,400 unidades habitacionales distribuidas en edificios de cuatro niveles.

"Este no es solo un proyecto de apartamentos, es la construcción de una comunidad pensada para vivir con dignidad, con áreas verdes, espacios recreativos, instalaciones deportivas y una escuela primaria que hoy también inauguramos", afirmó Bonilla.

La escuela entregada dispone de 29 aulas, biblioteca, comedor escolar, dos canchas de baloncesto con gradas y espacios destinados a la formación integral de los estudiantes, como parte del componente social del proyecto.

Bonilla agregó que el Gobierno ha entregado más de 20,000 viviendas y ha reparado cerca de 60,000 en todo el país, lo que ha beneficiado a más de 300,000 personas. También destacó el relanzamiento del programa Mi Vivienda 2, que registra más de 40,000 inscritos y ofrece subsidios de hasta un 60 %, además de financiamiento blando a través del Banco de Reservas.