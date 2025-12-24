Abinader cierra otro año con la postura firme de no otorgar indultos a ningún preso

Luis Abinader en LA Semanal de septiembre del 2024 cuando anunció que no le agradan los indultos. ( FUENTE EXTERNA )

Desde que asumió su primer mandato, en agosto del 2020, el presidente Luis Abinader, ha optado por no usar su facultad constitucional para otorgar indultos, mecanismo el cual permite la libertad de algunos presos amparado en lo previsto en la carta magna.

Aunque los indultos generalmente se otorgan por causas humanitarias como enfermedades terminales o vejez, el presidente Abinader cierra este 2025 con otro año en el que mantiene la postura que hizo pública en el 2024 de no otorgar el beneficio a ningún preso durante su mandato.

Según el portal de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el último decreto con el que se indultó a algún dominicano fue otorgado por el expresidente Leonel Fernández a favor de Juan Valdés Jerez, Salvador Plasencia Hernández, Francisco Salazar Hernández, Bienvenido Leyba Vargas, Daniel Celedonio Marcelo y Yerar Dios Evangelista Contreras.

Sin indultos

Abinader ya lleva cinco años al frente del Poder Ejecutivo sin otorgar indultos, pero esa práctica no es nueva, ya que el expresidente Danilo Medina, quien también agotó dos periodos gubernamentales, tampoco usó sus facultades para conceder el beneficio.

La decisión de no indultar es una postura que asumió y que ha cumplido año tras año.

En septiembre del 2024, al ser consultado sobre el tema durante su encuentro con la prensa en LA Semanal, el mandatario respondió que no tenía intención de otorgar indultos en el futuro. En aquel entonces, durante su con la prensa, Abinader fue cuestionado sobre el tema por la alta población carcelaria en el país.

"No soy amigo de los indultos, no he otorgado un indulto en estos cuatro años y no pienso hacerlo en los próximos años", afirmó el presidente.

En ese sentido, explicó que su Gobierno encabeza una reforma penitenciaria con el objetivo de reducir la carga carcelaria y de mejorar la vida de los presos, con lo que descartó cualquier posibilidad de usar los indultos para desinflar las prisiones.

Además, en esa misma jornada precisó que el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) está capacitando a los presos dominicanos para que se reintegren a la vida laboral cuando obtengan la libertad, por lo que también desechó los indultos como un método de reintegración social.

Con su postura, Abinader rompe con una vieja cultura presidencial de otorgar indultos que generalmente se difunden cada 27 de febrero y el 23 de diciembre, por motivos de Nochebuena y Navidad.

La realidad de las cárceles

Según un informe de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, actualmente las cárceles dominicanas viven en un estado de hacinamiento y malestar que no contribuyen a la reintegración de los privados de libertad.

Rodolfo Valentín, quien dirige la Defensa Pública, precisó que las cárceles conocidas como del viejo modelo del país 15,000 presos, de los que el 40 % (6,000) "duermen en el piso".

Regulado por la Constitución

El indulto tiene por objeto regular el procedimiento en el que el presidente de la República puede otorgar un perdón total o parcial de las penas impuestas por dictámenes judiciales.

El artículo 128, numeral 1, literal j, de la Constitución de la República Dominicana, es el que faculta al presidente para conceder indultos los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de cada año, de conformidad con lo establecido en la ley y las convenciones internacionales.

Con la reforma constitucional promulgada en octubre del 2024, la nueva Carta Magna ordenó al Congreso aprobar una serie de leyes, entre las que se encuentra la que regularía la figura del indulto, pero hasta la fecha ningún proyecto sobre el tema se ha originado.