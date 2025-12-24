El presidente de la República, Luis Abinader, junto a su esposa, la primera dama Raquel Arbaje, dirigió un mensaje de Navidad al pueblo dominicano, en el que resaltó la importancia de la unidad nacional, la solidaridad y los valores esenciales que sostienen la convivencia, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de la ambición desmedida y el apego excesivo a las riquezas materiales.

En un audiovisual difundido con motivo de las festividades y que fue grabado en el Palacio Nacional, el mandatario reflexionó sobre el verdadero significado de la Navidad, subrayando que este tiempo invita a reafirmar los valores aprendidos en el seno familiar, como el respeto, la honestidad y la humildad.

Señaló que la celebración navideña debe vivirse con sencillez, evocando aquella noche silenciosa y austera en la que nació Jesús, lejos de la ostentación y de las grandezas superficiales.

"Debe ser como aquella noche sencilla y silenciosa en la que nació Jesús, sin ostentación ni grandezas, porque el amor desmedido por la riqueza nos conduce siempre por caminos que nos apartan de la justicia".

"Y fue precisamente desde esa humildad que nació la mayor esperanza que ha conocido la humanidad." Luis Abinader presidente de la República “

Mensaje de la primera dama Raquel Arbaje

La primera dama, Raquel Arbaje, se sumó al mensaje destacando su compromiso con el servicio público y el bienestar colectivo.

Expresó que habla no solo como compañera de vida del presidente, sino como aliada en la misión de servir y contribuir a la transformación positiva del país. En ese sentido, exhortó a los dominicanos a mirarse con sinceridad, a aprender de sus experiencias, a reivindicarse y a reencontrarse con lo mejor de sí mismos y como nación.

Te puede interesar Flujo de pasajeros es tímido en terminales de autobuses previo a Nochebuena y Navidad

Durante su intervención, el jefe de Estado invitó a la ciudadanía a compartir el amor en el seno de sus familias, el abrazo de los verdaderos amigos y la fe que sostiene a la sociedad dominicana.

Enfatizó que la felicidad auténtica no proviene de la acumulación de bienes materiales, sino del amor, y que no se encuentra en el exceso, sino en la paz interior que habita en el corazón.

El mensaje de la pareja presidencial concluyó con un llamado a que la Navidad renueve la esperanza en cada hogar dominicano y con deseos de paz, bendiciones y un año nuevo "cargado de esperanzas" para la República Dominicana.