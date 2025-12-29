El Estado reembolsa RD$9,944 millones en combustible a las generadoras

A pesar de los recursos destinados, las pérdidas del sector no disminuyen. ( FUENTE EXTERNA )

El subsidio a los combustibles del que se benefician los transportistas se ve insignificante frente al monto que se reembolsa a las generadoras y distribuidoras de electricidad, y a otras 21 industrias.

El Estado reembolsó el "Impuesto selectivo al consumo de combustibles fósiles y derivados del petróleo" a 20 sectores por un valor de 11,644.5 millones de pesos hasta el 21 de noviembre del 2025. El 85.40 % de este monto fue a parar a la producción y generación de energía: 9,944.8 millones de pesos.

Según datos provistos por el Ministerio de Hacienda y Economía, la mayor parte corresponde a la generación de energía de fuentes renovables y convencional (9,388 millones). Con las distribuidoras, el sacrificio fiscal fue de 556.4 millones de pesos.

85.40 Porcentaje que acapara el sector eléctrico del total que devuelve el Estado por el impuesto.

Estos recursos se suman a las cuantiosas transferencias a las que debe incurrir el Gobierno para asegurar las operaciones de un sector en constante déficit. Al 19 de diciembre, ya se habían devengado 105,828.3 millones para cubrir la energía proveniente de fuentes termoeléctricas, según los reportes semanales de gastos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

"A pesar de los recursos destinados, los resultados no muestran mejoras en las pérdidas. Estas siguen representando una proporción significativa de la energía adquirida, lo que evidencia falta de responsabilidad sobre los resultados y debilidad de los incentivos fiscales", señaló recientemente el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), Miguel Collado Di Franco.

De acuerdo con datos citados por Di Franco en noviembre, las Empresas Distribuidoras de Electricidad acumularon pérdidas totales equivalentes al 44.2 % de la energía comprada durante los primeros ocho meses del 2025.

En la reforma fiscal

La Ley 253-12, que modifica las leyes 112-00 y 495-06, que otorgaban exención de los impuestos selectivos al consumo de combustibles fósiles y derivados de petróleo a los generadores de energía eléctrica y a otros agentes económicos, sustituyó la exención por un mecanismo de devolución de impuestos. Con este el Gobierno busca reglamentar la aplicación de los incentivos otorgados, reforzando la vigilancia de las importaciones y comercialización de todos los combustibles fósiles y derivados del petróleo, con el objetivo de reducir el trasiego y la informalidad que gira alrededor de estos bienes.

En el proyecto de ley de reforma fiscal, retirado del Congreso Nacional en octubre del 2024 por las críticas sociales, el Poder Ejecutivo proponía el reembolso total del impuesto a las generadoras, y excluía aquellas que forman parte de los sistemas aislados, así como las empresas que generan energía eléctrica para consumo propio.

Otros sectores

El segundo sector más beneficiado es el minero, con una devolución de impuestos que ya alcanzaba los 967.7 millones de pesos a noviembre. Le siguen las empresas turísticas, con 432 millones de pesos.

A la industria del acero se le han reversado casi 130 millones de pesos, a la textil unos 50.2 millones y a las operadoras de zonas francas unos 48.6 millones de pesos.

La administración tributaria recaudó y devolvió impuestos selectivos al consumo de combustibles por 22.2 millones a las fábricas de envases de vidrio, 19.3 millones a los vendedores mayoristas de combustibles y lubricantes, 6.4 millones a las fábricas de cemento, 5.2 millones a la industria básica de productos de hierro y acero, y 5.2 millones a la minería que extrae materiales no ferrosos.

También están exentas la construcción y reparación de obras hidráulicas (3.5 millones), la fabricación de artículos de piel (2.7 millones), la elaboración de productos plásticos (2.5 millones) y la producción de cigarros (2.2 millones) y de envases de cartón (1.3 millones de pesos). Además, se benefician los productores de caucho, velas y cirios y azúcar.

De acuerdo con un reporte previo de Hacienda y Economía, al personal diplomático se le habían devuelto 19.3 millones desde enero a octubre del 2025.

Subsidio especial al transporte El Gobierno también ha establecido un subsidio especial para el sector transporte por un mecanismo diferente, a partir de una disposición del Poder Ejecutivo. El Estado exonera de impuestos a 5.6 millones de galones de gasoil que usan 21 federaciones de transporte de pasajeros y de carga cada mes. Se trata de 48.37 pesos por unidad, que totaliza un sacrificio fiscal de 272 millones de pesos por mes, 3,265 millones al año. Los 67.5 millones de galones de diésel que se entregan cada año se adjudican en partidas definidas por el Gobierno sin parámetros legales claros, se distribuyen entre las rutas según un listado elaborado por las grandes agrupaciones choferiles y se venden a los choferes bajo una supervisión insuficiente. Este combustible subvenciona las actividades productivas del transporte urbano, interurbano, turístico, de carga y de estudiantes del Programa de Transporte Escolar (TRAE).

Balbiery Rosario Periodista y escritor. Egresado de la UASD, con una trayectoria en prensa televisiva y varios medios impresos.

Irmgard De la Cruz Periodista. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con un semestre adicional en Comunicación Escrita cursado en Maryville College, Estados Unidos. Ha escrito sobre economía para los periódicos El Jaya y elDinero. Apasionada por las finanzas, la cultura, la literatura y el bienestar.