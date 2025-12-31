El Gobierno define el 2025 como un año cargado de logros y desafíos

El presidente Luis Abinader en LA Semanal con la prensa del 3 de noviembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El Gobierno informó este miércoles que el 2025 concluyó con una considerable lista de avances y logros en sectores clave como turismo, salud pública, logística y seguridad.

Mediante un comunicado de prensa, las autoridades establecieron que durante el quinto año de gestión del presidente Luis Abinader figuran el incremento de turistas, los operativos para combatir el narcotráfico, la respuesta ante la tormenta Melissa, el fortalecimiento de políticas de transparencia, entre otros.

El turismo se consolida

La República Dominicana alcanzó un nuevo récord en el sector turístico al recibir 11,268,973 visitantes entre enero y diciembre de 2025, superando las cifras registradas en 2024.

Los visitantes que ingresaron por vía aérea alcanzaron los 7,884,421, lo que representa un aumento del 3 % en comparación con 2019 (cifra prepandemia), mientras que los cruceristas crecieron un 153 %, con un total de 2,399,830.

La ocupación hotelera mantuvo una alta demanda y los ingresos del sector turístico ascendieron a 3,250.4 millones de dólares, superando los números de 2024.

Cero muertes por dengue

El año 2025 concluyó con un balance positivo en salud pública al registrar cero muertes por dengue en el país, resultado de las acciones preventivas y educativas implementadas por el Ministerio de Salud en todo el territorio.

Por primera vez en un año, el país no reportó fallecimientos asociados a esta enfermedad, lo que ha permitido que la República Dominicana sea reconocida como referente regional en control del dengue.

Según el boletín epidemiológico de la Semana Epidemiológica número 50, emitido por la Dirección de Epidemiología, en las últimas cuatro semanas se notificaron 34 casos de dengue. El acumulado desde la SE-1 hasta la SE-50 de 2025 fue de 320 casos, con una incidencia de 3.10, lo que representa una reducción del 76 % en comparación con 2024.

Logística y recaudación

La Dirección General de Aduanas (DGA) superó los 266,100 millones de pesos en recaudación, más de 11,300 millones de pesos por encima de 2024, con un crecimiento superior al 4.4 %.

En noviembre fue inaugurado el Punta Cana Free Trade Zone (PCFTZ), el primer centro logístico aéreo, industrial y parque de zona franca de la región, con más de 742,000 metros cuadrados de desarrollo.

El complejo generará más de 10,000 empleos directos e indirectos, posicionando a la República Dominicana como centro de manufactura avanzada, servicios técnicos y distribución internacional.

Lucha contra el narcotráfico

Durante 2025, las autoridades dominicanas incautaron más de 48.3 toneladas de drogas en operativos conjuntos de seguridad con cooperación internacional.

En el marco de estas intervenciones se arrestó a 46,367 personas y se confiscaron 404 armas de fuego, 18 embarcaciones, decenas de motores fuera de borda, 2,082 vehículos, así como equipos de radionavegación, radios de comunicación y teléfonos celulares.

También se incautaron 58,408 dólares en efectivo y 34,514,785 pesos, entre otras evidencias vinculadas a redes criminales.

La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que, con el apoyo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), se logró la extradición y deportación de 84 fugitivos requeridos por la justicia internacional, como parte de los esfuerzos para desarticular estructuras delictivas transnacionales.

Durante la gestión del presidente Luis Abinader se han decomisado 226,046 kilogramos de drogas y se han detenido 182,815 personas por delitos relacionados con drogas. Asimismo, se ejecutaron 9,685 allanamientos y 921,823 interdicciones en espacios públicos.

Estas acciones motivaron a Estados Unidos a solicitar a la República Dominicana que presentara un candidato para dirigir la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), postulando a Leandro José Villanueva Acebal.

Gestión de emergencias

El Gobierno brindó una respuesta coordinada y eficaz ante el paso de la tormenta Melissa.

El presidente Luis Abinader lideró las acciones de los organismos de socorro para proteger vidas y bienes. Tras el fenómeno atmosférico, se asignaron 12,000 millones de pesos para asistir a los afectados, con créditos blandos y ayudas directas a productores y comerciantes.

Se realizaron trabajos de reconstrucción de caminos vecinales, reparación de viviendas y limpieza de cañadas.

Lucha contra la impunidad

En 2025 continuaron las medidas para combatir la impunidad y la corrupción, incluyendo la creación de la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción, reformas legales para endurecer penas por corrupción y lavado de activos, la recuperación de más de 6,500 millones de pesos en fondos malversados por funcionarios y la desvinculación de servidores públicos involucrados en escándalos de corrupción.