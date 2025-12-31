El Mirex cita logros de su política exterior en 2025

Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex). El país logró posiciones clave en organismos internacionales. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) pasó balance a las acciones desarrolladas durante el año en la ejecución de la política exterior dominicana, vinculada a la agenda y los planes de desarrollo del país.

El Mirex señaló como un paso significativo el haber impulsado la aprobación de la resolución 2793 del Consejo de Seguridad de la ONU, que transforma la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití en una "Fuerza de Supresión de Bandas" con 5,500 efectivos militares y policiales, y 50 civiles.

"Esta resolución es el resultado del liderazgo de un grupo de países aliados liderado por Estados Unidos, en el cual, el sostenido esfuerzo diplomático dominicano desempeñó un papel clave. República Dominicana colaborará con la fuerza internacional con apoyo logístico para las evacuaciones médicas de los efectivos y ofrecerá servicios médicos de tercer nivel a sus miembros cuando no puedan ser prestados en Haití", explicó la Cancillería en un documento de prensa.

Acciones diplomáticas y visitas oficiales en 2025

El comunicado también resalta como otro hito la adopción de la resolución "Fortalecimiento de la respuesta mundial ante la afluencia masiva de floraciones de sargazo", presentada por República Dominicana y copatrocinada por Barbados y Jamaica, en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-7).

La resolución constituye el primer instrumento adoptado por la UNEA que aborda el fenómeno del sargazo, consolidando años de trabajo diplomático del país por visibilizar el impacto creciente de los afloramientos masivos de esta macroalga.

Por otro lado, la Cancillería recordó que en este 2025, República Dominicana recibió cuatro visitas oficiales de alto perfil:

· En febrero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien vino a fortalecer las relaciones bilaterales y se comprometió a apoyar los esfuerzos dominicanos para movilizar a la comunidad internacional en la estabilización de Haití.

· En abril, el canciller de la Federación de Rusia, Sergey Lavrov, visitó el país por la apertura de la Embajada rusa en Santo Domingo y abordó, entre otros temas, la crisis haitiana y oportunidades para ampliar los vínculos económicos y culturales.

· En mayo llegó al país el primer secretario del Gabinete y secretario para Asuntos Exteriores y de la Diáspora de Kenia, Musalia Mudavadi, en cuya agenda se celebró la primera reunión de Consultas Políticas y se trataron temas de comercio, seguridad, intercambio cultural y cooperación en el marco de la implementación de la MSS en Haití liderada por Kenia.

· En noviembre, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, sostuvo un encuentro en el Palacio Nacional con el presidente Luis Abinader, donde afirmó que su gobierno "vino a apoyar" a su principal aliado contra las drogas y la inseguridad, y reconoció el rol estratégico y el liderazgo regional dominicano frente al crimen organizado transnacional.

Logros y reconocimientos internacionales del MIREX

Además, la institución destacó como un paso importante, la designación del primer embajador ruso residente en República Dominicana, con el cual el país completa la presencia en su territorio de una representación diplomática de los cinco (5) Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

Por otro lado, República Dominicana alcanzó al menos diecisiete (17) posiciones claves en organismos internacionales a nombre del país y a título personal de dominicanos destacados.

En otro orden, con miras a continuar fortaleciendo la institución, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó como un hecho importante, la celebración del Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática 2025.