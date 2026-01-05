×
Jorge Subero Isa
Decreto: Abinader designa a Subero Isa consultor jurídico y a Antoliano Peralta ministro de Justicia

Ambos nombramientos están contenidos en el Decreto núm. 1-26

    Expandir imagen
    Decreto: Abinader designa a Subero Isa consultor jurídico y a Antoliano Peralta ministro de Justicia
    Jorge Subero Isa. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de la República, Luis Abinader, designó la noche de este lunes a Jorge Subero Isa como nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo y nombró a Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia, mediante el Decreto núm. 1-26, el primero del año.

    Subero Isa fue presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) durante 14 años.

    Las designaciones forman parte del proceso de fortalecimiento institucional y de adecuación del sistema jurídico del Estado al marco legal vigente, informó el Gobierno a través de un comunicado de prensa.

    "Con este decreto, el mandatario coloca al frente de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo a Jorge Subero Isa, una figura de amplia trayectoria en el sistema judicial dominicano, quien tendrá a su cargo la asesoría legal directa a la Presidencia y la garantía de la coherencia constitucional y normativa de las decisiones gubernamentales", acota.

    • Subero Isa fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial durante 14 años, entre 1997 y 2011. Durante ese período encabezó procesos de modernización del sistema judicial, impulsó la carrera judicial y contribuyó al fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial. Además, ha sido catedrático universitario, conferencista y autor de diversas obras jurídicas, principalmente en derecho constitucional y administrativo, agrega el documento.

    Antoliano, de la Consultoría a ministro de Justicia

    El decreto también dispone la designación de Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia, en el marco de la Ley núm. 80-25, Orgánica del Ministerio de Justicia, promulgada en agosto de 2025, con la que se creó formalmente esa cartera.

    • Peralta Romero es abogado y consultor con especialización en materia electoral y una amplia experiencia en el ejercicio profesional. Ha ocupado cargos gremiales como vicepresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y secretario general de la Asociación Dominicana de Abogados.
    • Es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y posee una maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha, España.
    • Hasta su designación como ministro de Justicia, se desempeñaba como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, función para la cual fue nombrado mediante el Decreto núm. 324-20, del 16 de agosto de 2020.
