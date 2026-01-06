Decreto: Luis Abinader hace cambios en Agricultura, Mujer, Supérate y la DGII

El presidente Luis Abinader emitió el Decreto núm. 2-26, mediante el cual dispuso nuevas designaciones y confirmaciones en distintas áreas del Gobierno, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República.

De acuerdo con el decreto, en su artículo 1 queda designado Francisco Oliviero Espaillat como ministro de Agricultura.

En el artículo 3, el mandatario designa a Gloria Reyes Gómez como ministra de la Mujer.

El decreto dispone, además, en su artículo 5, que Mayra Jiménez quede designada como directora de la Dirección de Desarrollo Social Supérate.

En el artículo 7, Geanilda Vásquez es designada como coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales.

El decreto también establece, en su artículo 9, la designación de Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni como director general de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Finalmente, el artículo 11 instruye el envío del decreto a la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Administración Pública y las demás instituciones correspondientes, para fines de conocimiento y ejecución.

El decreto fue dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, a los 6 días del mes de enero de 2026, y está firmado por el presidente Abinader, como parte de los ajustes en la estructura administrativa del Gobierno al inicio