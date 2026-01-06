Los funcionarios que quedan sin cargo (por ahora) tras los cambios de Luis Abinader

De izquierda a derecha, fotografía de archivo de Limber Cruz López, Luis Valdez Veras y Tony Peña Guaba, quienes quedaron sin cargo (por ahora) tras los cambios dispuestos por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 2-26. ( FUENTE EXTERNA )

El Decreto núm. 2-26, dado a conocer este martes, redefinió varias posiciones clave del Gobierno y dejó sin cargo, por ahora, a tres funcionarios que ocupaban puestos de primer nivel en la administración pública.

Tras las nuevas designaciones y las derogaciones expresas de decretos anteriores, quedaron fuera de sus funciones el entonces ministro de Agricultura, el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales y el director general de la Dirección General de Impuestos Internos.

Funcionarios sin cargo

En el Ministerio de Agricultura, el decreto dispuso la designación de Francisco Oliviero Espaillat como nuevo titular de la cartera, lo que dejó sin cargo a Limber Cruz López, quien encabezaba esa institución desde agosto de 2020. La medida derogó el artículo 15 del Decreto núm. 324-20, que sustentaba su nombramiento.

En el Gabinete de Políticas Sociales, la designación de Geanilda Vásquez como nueva coordinadora implicó la salida de Tony Peña Guaba, quien ocupaba esa posición desde el inicio de la actual gestión gubernamental. Para ello, el decreto dejó sin efecto disposiciones contenidas en los decretos núm. 311-20 y 750-22.

Otro de los cambios se produjo en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). La designación de Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni como director general de esa entidad dejó fuera del cargo a Luis Valdez Veras, quien dirigía la institución responsable de la recaudación tributaria del Estado. En este caso, fue derogado el artículo 3 del Decreto núm. 329-20.

Cambios de funciones

El decreto también incluyó movimientos que no implican salida del Gobierno, sino cambios de funciones. Mayra Jiménez dejó el Ministerio de la Mujer para asumir la Dirección de Desarrollo Social Supérate, mientras que Gloria Reyes Gómez pasó de dirigir Supérate a encabezar el Ministerio de la Mujer.

Con estas decisiones, el Poder Ejecutivo ejecutó ajustes en áreas estratégicas de la administración pública al inicio de 2026. Hasta el momento, Limber Cruz López, Tony Peña Guaba y Luis Valdez Veras no han sido designados en nuevas funciones dentro del Gobierno, quedando a la espera de eventuales nombramientos futuros.