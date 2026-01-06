Geanilda Vásquez, veterana dirigente política a coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales

Geanilda Vásquez, abogada y dirigente del PRM, asume como coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, tras una trayectoria en la gestión pública, el sector empresarial y el servicio consular dominicano en Miami. ( FUENTE EXTERNA )

Geanilda Vásquez es abogada, notaria, asesora empresarial, empresaria y política con amplia experiencia en el sector público y privado. Nacida en Moca, ha combinado su formación en derecho con especializaciones en gerencia pública, políticas gubernamentales y ciencias políticas.

Su carrera política comenzó dentro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), donde escaló desde posiciones locales hasta la dirección nacional. Fue secretaria nacional de Organización del PRD, siendo la primera mujer en ocupar ese puesto, y más tarde, en 2006, ganó una regiduría en el Ayuntamiento del Distrito Nacional con un apoyo mayoritario en la capital.

Con la fundación del Partido Revolucionario Moderno (PRM) —formado a partir de una escisión del PRD— Vásquez estuvo entre los dirigentes que fortalecieron esa organización política que luego llegaría al poder en 2020. Según registros del propio PRM, ha sido parte de la dirección ejecutiva del partido.

Dentro de la actividad interna del PRM, Vásquez fue precandidata presidencial en procesos internos de la organización, siendo una de las primeras mujeres en buscar la candidatura presidencial por ese partido. También tuvo roles de coordinación de campañas y estructuras partidarias que ayudaron a posicionar al PRM como fuerza política dominante en la escena dominicana.

Cuando el PRM ganó las elecciones presidenciales con Luis Abinader en 2020, Geanilda Vásquez fue nombrada ministra de Estado sin Cartera en la Presidencia, un cargo enfocado en vincular al gobierno con sectores sociales, productivos y comunitarios, aunque fue sustituida en agosto de 2022 en una reestructuración de ese equipo.

Poco después de dejar esa posición, el presidente Abinader la designó Cónsul General de la República Dominicana en Miami (Estados Unidos), donde asumió funciones de representación ante la comunidad dominicana en el exterior desde 2023 hasta hoy.

Su trayectoria profesional incluye roles destacados en seguros, finanzas y sector energético, entre ellos como Gerente de Seguros en el Banco de Reservas y miembro del Consejo de Administración de empresas estatales de energía.

Tiene una firma de consultoría y corretaje

Además, fundó su propia firma de consultoría y corretaje, Vásquez Asociados, y ha liderado iniciativas empresariales y de gestión financiera.

En el ámbito político, Vásquez ha sido dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ocupando posiciones como ministra sin cartera y cónsul general de la República Dominicana en Miami, donde lideró la misión consular y fortaleció servicios para la diáspora dominicana.

Su nombramiento como coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales la sitúa como la responsable de articular y supervisar las iniciativas de protección social entre las distintas entidades gubernamentales, con el objetivo de mejorar la efectividad de programas sociales e integrar esfuerzos públicos para el bienestar de comunidades en situación de vulnerabilidad.