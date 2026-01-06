Gloria Reyes: de diputada a directora de Supérate y ahora ministra de la Mujer

Gloria Roely Reyes Gómez, nueva ministra de la Mujer, abogada y exdiputada con amplia trayectoria en políticas sociales y apoyo a mujeres y familias vulnerables. ( FUENTE EXTERNA )

Gloria Roely Reyes Gómez es abogada y política dominicana con una trayectoria en el servicio público y el ámbito social. Fue designada como Ministra de la Mujer por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto núm. 2-26.

Reyes Gómez nació en Santo Domingo y es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con estudios de maestría en Derecho Internacional y en Microfinanzas y Desarrollo Social en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Alcalá, respectivamente.

Fue diputada del Congreso Nacional electa en el 2016, convirtiéndose en una de las legisladoras más jóvenes del país. Desde agosto de 2020 ha sido directora general de Progresando con Solidaridad, una entidad del Gabinete Social enfocada en programas de asistencia y apoyo a familias en condiciones de vulnerabilidad.

En octubre de 2025 Reyes presentó la fusión del programa Supérate con la Administradora de Subsidios Sociales (Adess). Durante su gestión aseguró que más de 380,000 personas habían salido de los programas de ayuda social, por haber mejorado sus condiciones de vida, de acuerdo con los criterios de exclusión de los subsidios.

Es miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional del PRM y vista como una figura política con proyección en espacios de liderazgo y coordinación política interna.

Como diputada fue una voz activa en la lucha contra el matrimonio infantil, las uniones tempranas y los embarazos en adolescentes, aspectos vinculados a la protección de derechos de la niñez y la juventud.

Impulsó políticas en beneficio de las mujeres, incluyendo la defensa de las tres causales en el Código Penal, así como apoyó la paridad política y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

En el plano político, promovió la participación juvenil y femenina en espacios políticos y sociales, defendiendo mayor inclusión de estos grupos.

Fue vicevocera del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo que implicó un rol de coordinación y representación dentro de la bancada durante parte de su gestión legislativa.

Apoyo a mujeres

Reyes Gómez ha liderado iniciativas para asistencia social, apoyo a mujeres emprendedoras y desarrollo comunitario, combinando su formación legal con experiencia en gestión pública y políticas sociales.

Su designación como la coloca al frente de la cartera responsable de formular y ejecutar políticas públicas para la igualdad de género, la prevención de la violencia y la protección de los derechos de las mujeres en la República Dominicana.