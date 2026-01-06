El presidente Luis Abinader juramentó este martes a Jorge Subero Isa y a Antoliano Peralta Romero, quienes fueron designados mediante el Decreto 1-26 como consultor jurídico del Poder Ejecutivo y ministro de Justicia, respectivamente.

Durante el acto, Subero Isa agradeció al mandatario la confianza depositada en su persona y aseguró que, entre sus funciones, trabajará en la prevención del delito.

"La idea es tratar, dentro de nuestras atribuciones, promover la prevención del delito en todas sus manifestaciones", dijo.

Asimismo, resaltó la trayectoria de su antecesor, Antoliano Peralta, quien pasa a ocupar el cargo de ministro de Justicia.

Ministro de Justicia

De su lado, Antoliano Peralta destacó la importancia de la creación del Ministerio de Justicia para la institucionalidad del país y la adecuada separación de los poderes públicos.

Entre las principales funciones del órgano, citó la administración del sistema penitenciario, la protección de los derechos humanos y la defensoría del Estado en los procesos judiciales.

"Quiero agradecer al presidente de la República que haya confiado estas tareas de tanta importancia para la institucionalidad del Estado en mi persona", expresó.

Decreto El presidente Abinader designó la noche de ayer a Jorge Subero Isa como nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo y nombró a Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia, mediante el Decreto 1-26, el primero del año.

Perfil de Peralta Romero

Antoliano Peralta Romero a lo largo de su trayectoria profesional se ha destacado como abogado litigante y consultor de entidades públicas y privadas, con especialización en materia electoral, además de haber ocupado importantes funciones gremiales como vicepresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y secretario general de la Asociación de Abogados de la República Dominicana.

Peralta es doctor en Derecho, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y cuenta con un máster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha, España.

Hasta su designación como ministro de Justicia, se desempeñaba como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, función para la cual fue designado mediante el Decreto 324-20 del 16 de agosto de 2020.

Trayectoria de Subero Isa

Jorge Subero Isa cuenta con una destacada carrera en la vida institucional del país. Se desempeñó como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial durante catorce años, desde 1997 hasta 2011, período en el que encabezó importantes procesos de modernización del sistema judicial, fortaleció la carrera judicial y contribuyó a la consolidación de la independencia del Poder Judicial.

Además, ha sido catedrático universitario, conferencista y autor de múltiples obras jurídicas, principalmente en las áreas de derecho constitucional y administrativo.