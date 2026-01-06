Mayra Jiménez de ministra de la Mujer a la Dirección de Supérate

Mayra Jiménez, exministra de la Mujer y jurista con amplia trayectoria en derechos humanos, asume la Dirección de Desarrollo Social Supérate. ( FUENTE EXTERNA )

Mayra Jiménez es licenciada en Derecho, graduada magna cum laude por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), con especialización en Liderazgo para la Gestión Pública y una maestría en Derecho de la Regulación Económica.

En su carrera, ha sido representante titular en el Consejo Económico y Social desde 2005 hasta 2020, participando en procesos de diálogo para elaborar políticas públicas, como la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Pacto Nacional de la Reforma Educativa.

Además, fue presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA) entre 2020 y 2022 y de la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres.

También ha sido presidenta pro-tempore del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (Commca) y actualmente es vicepresidenta de la Conferencia Regional de la Mujer de la CEPAL, desde noviembre de 2022.

Ha dedicado más de 25 años a temas de diálogo social, construcción de consensos y promoción de derechos humanos, laborales y de las mujeres. Antes de este nombramiento dirigió el Ministerio de la Mujer, cargo que ocupó desde agosto de 2020 hasta poco antes de su designación en Supérate.

Durante su gestión en la cartera femenina, Jiménez participó activamente en la formulación de políticas públicas para la igualdad de género, coordinación interinstitucional y representación internacional en foros como la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA) y la Conferencia Regional de la Mujer de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Programas a su cargo

Ahora, como directora de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, tendrá a cargo la ejecución de programas de asistencia social y la inclusión de grupos vulnerables en procesos de desarrollo económico y social.

Su designación fue emitida por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto núm. 2-26, en el cual también dispuso nuevas designaciones y confirmaciones en distintas áreas del Gobierno.