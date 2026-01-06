Luis Abinader anuncia "nueva etapa" de su Gobierno y advierte habrá más cambios

El presidente Luis Abinader inicia una nueva etapa de su Gobierno. ( ARCHIVO )

El presidente Luis Abinader anunció vía su cuenta en X (antes Twitter) que su gobierno entra en una "nueva etapa" y que esta semana habrá más cambios, rotaciones y ratificaciones en el tren gubernamental, como parte de un proceso de reorganización del Gabinete y refuerzo institucional para su segundo período de gobierno (2024-2028).

Abinader publicó un mensaje en el que señaló que el objetivo de estos ajustes es "dejar una transformación que traiga consigo un mejor futuro y una mejor calidad de vida para todos los dominicanos", y adelantó que el país verá en los próximos días nuevas designaciones y movimientos de alto nivel en el Ejecutivo.

Los cambios comenzaron con dos nombramientos concretos: el Dr. Jorge Subero Isa fue designado Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a través del Decreto 1-26, y el Dr. Antoliano Peralta Romero, quien ocupaba la consultoría, fue trasladado al cargo de ministro de Justicia. Ambos fueron juramentados por el presidente este martes en el Palacio Nacional.

El nombramiento de Subero Isa busca poner al frente de la asesoría legal del Gobierno a una figura con un perfil institucional sólido. Subero Isa presidió la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial durante 14 años y su papel será garantizar la coherencia jurídica de las decisiones del Ejecutivo.

Antoliano Peralta Romero asume como ministro de Justicia en el marco de la Ley 80-25, que formalizó la creación de esa cartera en 2025. Peralta ha sido consultor jurídico del Poder Ejecutivo desde 2020, con amplia trayectoria en derecho y funciones gremiales en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, y ahora dirigirá un ministerio clave para la coordinación del sistema de justicia del país.

Nuevos nombramientos

Posteriormente continuaron con los nombramientos de nuevos titulares en áreas como Agricultura, Mujer, Impuestos Internos y políticas sociales.

Francisco Oliverio Espaillat Bencosme fue designado ministro de Agricultura; Gloria Reyes Gómez, ministra de la Mujer; Mayra Jiménez pasó a la dirección de Supérate; y Geanilda Vásquez fue nombrada coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales.

Lo que indica una reconfiguración del Ejecutivo poco después de la entrada del año 2026 y en medio de desafíos en sectores como desarrollo social, recaudación fiscal y la seguridad jurídica.

El presidente Abinader ha dicho que con estas rotaciones busca alinear mejor la gestión pública con las prioridades del Gobierno para su segundo mandato.

La expectativa ahora se centra en los pasos que el mandatario dará en los próximos días, cuando se espera que se publiciten nuevas designaciones, ratificaciones o ajustes en otras dependencias claves del Estado.