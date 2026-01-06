×
Eduardo Sanz Lovatón
Cambios en el tren gubernamental: Sanz Lovatón pasa de Aduanas a Industria y Comercio

La designación está contenida en el decreto 3-26 y forma parte de los ajustes anunciados por el Poder Ejecutivo

    El abogado Eduardo Sanz Lovatón. (JOLIVER BRITO)

    El abogado Eduardo Sanz Lovatón concluyó sus funciones como titular de la Dirección General de Aduanas, luego de que el presidente Luis Abinader lo nombrara nuevo ministro de Industria, Comercio y Mipymes.

    La designación está contemplada en el decreto 3-26 y forma parte de los cambios en el tren gubernamental anunciados recientemente por el jefe de Estado.

    "Yayo" Sanz Lovatón, quien se desempeñó como titular de Aduanas desde agosto de 2020, es egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

    Eduardo Sanz Lovatón nació en la ciudad de Santo Domingo el 5 de febrero de 1977.

    Posee una maestría en Derecho Internacional del Centro de Estudios Estratégicos de París. Fungió como profesor universitario en la Pucmm, Apec y la Universidad Iberoamericana (Unibe) entre 2003 y 2016.

    Fue socio gerente de la firma Staff Legal, SRL, desde 2004 hasta 2020

    RELACIONADAS

    El político

    Sanz Lovatón es fundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), miembro de la Dirección Ejecutiva y secretario nacional de Finanzas de esa organización política.

    • Además, fue director político de la campaña presidencial de Luis Abinader en 2020.
