El Gobierno entra a nueva etapa; Abinader dice que seguirán los cambios

Mediante una serie de decretos, el presidente Luis Abinader dispuso rotaciones, designaciones y ratificaciones de funcionarios en áreas estratégicas del Estado.

Además, vía su cuenta en X (antes Twitter), anunció que su gobierno entra en una "nueva etapa" y que esta semana habrá más cambios como parte de un proceso de reorganización del Gabinete y refuerzo institucional.

El mandatario publicó ayer un mensaje en el que señaló que el objetivo de los ajustes es "dejar una transformación que traiga consigo un mejor futuro y una mejor calidad de vida para todos los dominicanos", y adelantó que el país verá en los próximos días nuevos movimientos en el tren gubernamental.

Hasta ahora, la reconfiguración incluyó movimientos en áreas clave del aparato estatal, con relevos en posiciones ministeriales, direcciones generales y dependencias estratégicas vinculadas a la política social, la gestión económica y la administración institucional.

De acuerdo con los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, se produjeron sustituciones, traslados y nuevas designaciones orientadas a fortalecer la supervisión, la eficiencia administrativa y la capacidad de respuesta del Gobierno.

Los designados

Entre los nombramientos contenidos en las recientes disposiciones oficiales figuran:

Francisco Oliviero Espaillat Bencosme , ministro de Agricultura .

, . Gloria Reyes Gómez , ministra de la Mujer.

, ministra de la Mujer. Mayra Jiménez , directora de Supérate.

, directora de Supérate. Geanilda Vásquez , coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales.

, coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales. Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni , director general de Impuestos Internos (DGII).

, director general de Impuestos Internos (DGII). Jorge Subero Isa , expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.

, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo. Antoliano Peralta Romero, ministro de Justicia.

Asimismo, mediante el Decreto 3-26, Abinader también designó figuras claves en áreas económicas y de infraestructura. Los nombrados son:

Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón , ministro de Industria , Comercio y Mipymes.

, , Comercio y Mipymes. Nelson Arroyo , director general de Aduanas.

, director general de Aduanas. Víctor "Ito" Bisonó, ministro de Viviendas y Edificaciones.

Estas designaciones forman parte de un proceso de renovación del equipo gubernamental iniciado al arrancar el nuevo período presidencial, con ajustes previos que incluyeron el nombramiento de ministros en carteras fundamentales como Educación, Obras Públicas, Trabajo y Cultura, entre otros.

Más allá del rediseño administrativo, los nombramientos buscan enviar una señal de corrección y relanzamiento, recomponer la cohesión interna del Gobierno y reforzar la cadena de mando en sectores sensibles. El mensaje implícito es que los errores tienen consecuencias y que la conducción del Estado exige ajustes oportunos para preservar credibilidad y gobernabilidad.

En un contexto de mayor escrutinio ciudadano, presión mediática y desafíos económicos persistentes, el presidente Abinader apuesta a que estos cambios le permitan recuperar la iniciativa política y encarar esta nueva etapa con mayor autoridad, consciente de que la confianza pública será determinante para sostener su capacidad de acción.

Los que están fuera (por ahora)

Tras las nuevas designaciones y las derogaciones, quedaron fuera de sus funciones el exministro de Agricultura, Limber Cruz; el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peña Guaba; el director general de la Dirección General de Impuestos Internos, Luis Valdez, y el exministro de Vivienda, Carlos Bonilla.