Gobierno dominicano rechaza que aviones de EE. UU. con base en RD participaran en captura de Maduro

Roberto Álvarez, canciller dominicano, rechazó que las aeronaves de Estados Unidos con base en República Dominicana participaran en la captura de Nicolás Maduro. ( DANIA ACEVEDO. )

El Gobierno dominicano negó que las aeronaves estadounidenses con base en territorio nacional hayan participado en la operación que culminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ejecutada por fuerzas de Estados Unidos la madrugada del 3 de enero de 2026.

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, afirmó que los aviones estadounidenses estacionados en el Aeropuerto Internacional de Las Américas y en la base aérea de San Isidro no son aeronaves de combate y que su función se limita a tareas de apoyo logístico, en particular el reabastecimiento de combustible.

Sostuvo que "en ningún momento ha habido ningún tipo de ejercicio que tenga que ver con otro elemento que no sea la lucha contra el narcotráfico".

Álvarez ofreció estas declaraciones al salir de la audiencia solemne en conmemoración del Día del Poder Judicial que se celebró este miércoles en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia.

Detalles sobre el despliegue aéreo y participación de aeronaves

De acuerdo con reportes de medios internacionales, la operación involucró más de decenas de aeronaves, entre ellas cazas F-22, F-35 y F/A-18, plataformas de vigilancia y alerta temprana, así como helicópteros del 160th Special Operations Aviation Regiment, que transportaron a las fuerzas especiales encargadas de la captura.

Observaciones realizadas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas indican que la madrugada del sábado 3 de enero, cuando se ejecutó la operación en Caracas, al menos seis aeronaves militares estadounidenses que habían estado basadas temporalmente en ese aeropuerto no se encontraban en la pista.

En las semanas previas, el número de aeronaves estacionadas de forma intermitente había oscilado entre ocho y diez, de distintos tipos.

Pese a esa ausencia momentánea, hasta el momento no existe confirmación oficial ni reportes de medios internacionales de referencia que indiquen que aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo, como los KC-135 o KC-46, hayan despegado desde la República Dominicana para participar de manera directa en la fase de ataque o en la operación de captura de Maduro en Caracas.