Mayra Jiménez asume la Dirección de Desarrollo Social Supérate

Raquel Peña juramenta a Mayra Jiménez como directora de Supérate. ( FUENTE EXTERNA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este miércoles el acto de juramentación de Mayra Jiménez como nueva titular de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, en cumplimiento de la disposición emitida por el presidente Luis Abinader.

Durante la actividad, Raquel Peña destacó que se trata de un momento significativo para el país, al reconocer el trabajo y la trayectoria de la directora saliente y la entrante, dos mujeres con sensibilidad social, experiencia en la gestión pública y compromiso con las causas sociales.

Al asumir el cargo, Mayra Jiménez manifestó su agradecimiento al presidente Luis Abinader por la confianza depositada en ella y afirmó que asume la dirección de Supérate con humildad, responsabilidad y vocación de servicio.

"El gran compromiso es seguir fortaleciendo la institucionalidad, mejorar y ampliar la política social, y avanzar en los desafíos pendientes para garantizar un mayor bienestar a la población más vulnerable", indicó.

Semblanza

Mayra Jiménez es abogada magna cum laude, con una maestría en Derecho de la Regulación Económica por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y una especialización en Liderazgo para la Gestión Pública por Barna Management School.

Desde agosto de 2020 se desempeñó como ministra de la Mujer, cargo desde el cual lideró políticas públicas orientadas a la igualdad de género, la inclusión social y la garantía de los derechos humanos de las mujeres.

La nueva directora de Supérate fue designada en sustitución de Gloria Reyes mediante el Decreto núm. 02-26, emitido por el presidente Luis Abinader.