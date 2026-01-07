Raquel Peña dice ajustes en el Gobierno forman parte del fortalecimiento institucional

Raquel Peña reiteró que el Gobierno mantiene un mismo propósito, enfocado en seguir avanzando en beneficio de la población ( FUENTE EXTERNA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó este miércoles que el Gobierno mantiene una sola visión y un mismo propósito, al referirse a los recientes ajustes en el tren gubernamental, los cuales definió como parte de una dinámica natural de fortalecimiento institucional.

Durante el acto de juramentación de Mayra Jiménez como nueva titular de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, Peña reiteró que la actual gestión trabaja de manera cohesionada y enfocada en seguir avanzando en beneficio de la población.

"Somos un solo Gobierno y un solo país, y el compromiso es continuar trabajando con responsabilidad y cohesión para acompañar a quienes más lo necesitan", expresó la vicemandataria.

El acto fue encabezado por Peña en cumplimiento de la disposición emitida por el presidente Luis Abinader, en el marco de los cambios realizados en los últimos días.

"Una nueva etapa"

El presidente Luis Abinader anunció vía su cuenta en X (antes Twitter) que su gobierno entra en una "nueva etapa" y que esta semana habrá más cambios, rotaciones y ratificaciones en el tren gubernamental, como parte de un proceso de reorganización del Gabinete y refuerzo institucional para su segundo período de gobierno (2024-2028).

Abinader publicó un mensaje en el que señaló que el objetivo de estos ajustes es "dejar una transformación que traiga consigo un mejor futuro y una mejor calidad de vida para todos los dominicanos", y adelantó que el país verá en los próximos días nuevas designaciones y movimientos de alto nivel en el Ejecutivo.

Los cambios comenzaron con dos nombramientos concretos: el doctor Jorge Subero Isa fue designado Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a través del Decreto 1-26, y el doctor Antoliano Peralta Romero, quien ocupaba la consultoría, fue trasladado al cargo de ministro de Justicia. Ambos fueron juramentados por el presidente este martes en el Palacio Nacional.

Leer más Mayra Jiménez asume la Dirección de Desarrollo Social Supérate