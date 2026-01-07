Gloria Reyes asume como nueva ministra de la Mujer

Raquel Peña juramenta a Gloria Reyes como ministra de la Mujer ( FUENTE EXTERNA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, juramentó este miércoles a Gloria Reyes como nueva ministra de la Mujer, tras su designación por el Poder Ejecutivo.

En el acto, celebrado en el Palacio Nacional, Peña expresó su satisfacción de que una funcionaria "con trayectoria, sensibilidad social y capacidad de gestión" asuma la conducción de una institución clave para la garantía de derechos y la protección integral de las mujeres dominicanas.

"El país debe sentirse orgulloso de que tanto la ministra saliente como la entrante sean mujeres con una sólida preparación, vocación de servicio y compromiso con el bienestar colectivo", dijo la vicemandataria.

Al tomar juramento, Reyes agradeció la confianza del presidente Luis Abinader por permitirle "dejar una huella en la protección social dominicana" y afirmó que asume la nueva responsabilidad con sentido de Estado y profunda vocación de servicio.

"Asumo este rol con toda mi energía para seguir trabajando por el desarrollo de las mujeres dominicanas, por el fortalecimiento de sus derechos y por un acompañamiento integral del Estado que les permita avanzar con dignidad y oportunidades reales", señaló.

Reyes sostuvo que dará continuidad al trabajo desarrollado por la gestión anterior, fortaleciendo las políticas públicas impulsadas por el Gobierno y consolidando los avances alcanzados en materia de igualdad, protección social y empoderamiento femenino.

Semblanza

Gloria Reyes es abogada, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con maestrías en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Microfinanzas y Desarrollo Social por la Universidad de Alcalá, en coordinación con la Fundación CIFF.

Además, es egresada del Programa de Liderazgo para la Gestión Pública de Barna Management School y cuenta con una trayectoria destacada en los ámbitos político y social.

En 2016 fue la diputada más joven del Congreso Nacional, desde donde impulsó iniciativas legislativas orientadas a la defensa de los derechos de las mujeres, la erradicación de las uniones tempranas y el fortalecimiento de los servicios básicos en comunidades vulnerables.