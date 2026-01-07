Roberto Álvarez tras el arresto de Nicolás Maduro: "hay que preservar a toda costa la paz social"

Personas caminan en una calle de una zona comercial este martes, en Caracas (Venezuela).Venezuela ha comenzado recuperar la normalidad con la reapertura gradual de comercios y el regreso parcial del transporte público, luego del ataque militar de EE.UU. ( FUENTE EXTERNA. )

Tras el apresamiento de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, afirmó que la situación en Venezuela exige un consenso amplio entre los países del continente americano.

El canciller subrayó que, ante el actual escenario, lo fundamental para garantizar la estabilidad de esa nación es preservar la paz social y evitar un mayor deterioro de la convivencia entre los ciudadanos venezolanos.

"Lo que hay que preservar a toda costa es la paz social porque no hay otra alternativa más que el diálogo para resolver la situación", expresó.

En ese contexto, Álvarez reiteró el respaldo del país a la celebración de elecciones libres y democráticas en Venezuela en el futuro. Sin embargo, advirtió que aún es prematuro establecer plazos o condiciones concretas para la celebración de comicios, debido a la complejidad e incertidumbre que caracterizan el escenario político actual.

"Es muy temprano poder responder esa pregunta, es decir, van a haber elecciones, nosotros vamos a apoyar unas elecciones en Venezuela, pero todavía la situación es demasiado incierta, demasiado compleja para poder formar un juicio sobre cuál es el mejor curso de acción para la situación en Venezuela", dijo.

Posición de República Dominicana sobre la legitimidad del gobierno venezolano

Con respecto a la juramentación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta provisional por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el ministro reiteró que, así como el Estado dominicano no reconoció la legitimidad de Nicolás Maduro como gobernante, tampoco reconoce a las autoridades surgidas de ese proceso.

"República Dominicana, manteniendo esa coherencia, tampoco puede reconocer ninguna legitimidad a la proclama de una presidenta en funciones o encargada del poder ejecutivo en Venezuela", explicó.

El canciller reiteró que el Estado dominicano no reconoció la legitimidad del presidente Nicolás Maduro luego de las elecciones de 2024 como decenas de países de la región.

Señaló que la República Dominicana mantiene su disposición de participar en, o promover, cualquier iniciativa de diálogo que contribuya a una salida democrática, pacífica y sostenible para el pueblo venezolano.