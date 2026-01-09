×
El Gobierno evaluará metas y proyectos para el 2026 en Consejo de Ministros extendido

Los funcionarios del gabinete se organizarán en mesas temáticas para revisar la planificación y el presupuesto del 2026

    El Gobierno evaluará metas y proyectos para el 2026 en Consejo de Ministros extendido
    Los funcionarios del gabinete se organizarán en mesas temáticas para revisar la planificación y el presupuesto del 2026. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Luis Abinader convocó al Consejo de Ministros extendido para este domingo con el fin de llevar a cabo una jornada de trabajo dirigida a priorizar y articular los proyectos de mayor impacto favorable en la vida de los dominicanos y dar seguimiento de las 10 metas presidenciales que resumen el programa de Gobierno.

    Todos los ministros, directores y funcionarios que conforman el Gabinete se organizarán en mesas de trabajo temáticas y sectoriales, para revisar la planificación y el presupuesto del 2026 a la luz de una lista de prioridades trazadas por el presidente Abinader.

    Una vez concluidas las tres sesiones de trabajo del día, los funcionarios deberán dedicarse a garantizar la ejecución plena de los proyectos que más aportan a las 10 metas priorizadas, bajo criterios de aumento de la eficiencia, transparencia y cercanía con la gente.

    En la jornada, los funcionarios del presidente Abinader definirán los mecanismos claros de seguimiento y articulación para revisar, medir y ajustar cada uno de los proyectos durante todo el transcurso del año.

    El Consejo de Ministros extendido es el segundo momento de la "Jornada de Articulación: acciones priorizadas para las metas de gobierno 2026", iniciada por el Ministerio de la Presidencia en octubre del 2025, con la consulta a representantes de organizaciones sociales que trabajan y representan a sectores con poblaciones de mujeres, jóvenes, niñez y envejecientes.

    Las decisiones del primer Consejo de Ministros de este año serán de ejecución obligatoria para todas las instituciones, y servirán como punto de partida para evaluar y mejorar el desarrollo de la gestión gubernamental.

    Cambios

    Recientemente, el presidente Luis Abinader anunció, vía su cuenta en la red social X, que su gobierno entra en una "nueva etapa" y que habrá más cambios, rotaciones y ratificaciones en el tren gubernamental, como parte de un proceso de reorganización del Gabinete y refuerzo institucional para su segundo período de gobierno (2024-2028). 

    Abinader publicó un mensaje en el que señaló que el objetivo de estos ajustes es "dejar una transformación que traiga consigo un mejor futuro y una mejor calidad de vida para todos los dominicanos", y adelantó que el país verá en los próximos días nuevas designaciones y movimientos de alto nivel en el Ejecutivo.

