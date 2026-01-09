El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, tronó este viernes en rechazo a los más recientes cambios del presidente Luis Abinader en algunas entidades y advirtió que, en nombre de las nuevas designaciones, se estaría persiguiendo a dirigentes y técnicos de la base del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para satisfacer "egos" de funcionarios que calificó como oportunistas y "arribistas".

Durante una intervención en medio de la sesión de este viernes, Pacheco afirmó que, aunque comprende y aplaude el relanzamiento del Gobierno, no está dispuesto a guardar silencio frente a decisiones que, a su juicio, "golpean injustamente" a militantes preparados del partido, incluso si eso le acarrea consecuencias personales o políticas.

El legislador denunció que, bajo el argumento de los cambios, se estaría persiguiendo a miembros de la base del PRM para beneficiar a funcionarios que, según dijo, han estado en todos los gobiernos y se presentan como imprescindibles.

"Lo que yo no voy a comprender es que en nombre de esos cambios se persigan a compañeritos de la base del partido para satisfacer egos de funcionarios que son arribistas, que están en todos los gobiernos y se hacen los imprescindibles", sostuvo.

Pacheco subrayó que muchos de los militantes afectados no solo tienen trayectoria política, sino también preparación académica y técnica.

Señaló que se trata de personas que se han formado en universidades, que se han preparado para servir al Estado y que hoy son desplazadas sin explicación clara.

"Nos hemos quemado las pestañas en las universidades para aprender y aprender también a ser técnicos, a la vez que somos políticos", afirmó.

Cambios en la DGII

Como ejemplo de esta situación, el presidente de la Cámara Baja citó lo ocurrido recientemente en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se produjeron cancelaciones tras la designación de Pedro Porfirio Urrutia como titular de esa institución.

"¿Por qué hay que llevárselos a todos? ¿Por qué hay que llevárselos a todos? Que me lo expliquen, y por más que me lo expliquen no lo voy a comprender", insistió.

Pilares del PRM

Pacheco defendió el desempeño de muchos de los funcionarios removidos y aseguró que algunos de ellos fueron pilares del partido en momentos difíciles, cuando el PRM no estaba en el poder.

"Cuando nosotros no teníamos quien nos defendiera, cuando a nosotros nos relajaban, parte de esos que fueron cancelados eran los que estaban ahí, trabajando día a día", relató.

Indicó que incluso legisladores de la oposición pueden comprender su posición, porque han sido víctimas de los mismos "oportunistas" que se acercan al poder y luego se distancian cuando los partidos entran en crisis.

"El día que esos partidos entran en dificultades, marcan distancia, y quienes salimos a defender a los partidos somos los mismos compañeritos que hoy resultan golpeados con este tipo de situaciones", expresó.

Pese a la dureza de sus palabras, Pacheco reiteró su respaldo al Gobierno y aseguró que seguirá cumpliendo con su rol congresual.

Incluso, dijo estar consciente de que sus declaraciones podrían tener consecuencias personales.

"Si eso me cuesta el puesto, que me cueste. Yo no tengo problema con eso", declaró, al tiempo que reveló que ya había expresado su inconformidad directamente al presidente Abinader.

Pacheco concluyó su intervención haciendo un llamado a que se tenga mayor consideración con la militancia del partido y asegurando que sus palabras representan el sentir de muchos dirigentes que no se atreven a hablar por temor a represalias.

Aunque únicamente citó el caso de la DGII, el legislador se refirió a otro grupo de cambios que inició el presidente Abinader en instituciones como el Gabinete de Políticas Sociales, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Industria y Comercio y otras entidades.