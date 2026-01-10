Abinader inaugura obras educativas, sanitarias y comerciales en la región sur

Inauguración de obras de agua potable este sábado en el municipio de Las Matas de Farfán, provincia San Juan. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, encabezó este sábado la inauguración de varias obras en la región sur, que abarcan educación, agua potable, saneamiento, comercio e industria.

En esta intensa jornada, el mandatario también aprovechó para desarrollar diversas visitas a empresarios locales para resaltar la importancia de las alianzas público-privadas para el desarrollo social.

En el distrito municipal Carrera de Yeguas, Abinader inauguró el Centro Educativo León Romilio Rodríguez Ventura, que beneficiará a más de 300 estudiantes. La infraestructura cuenta con nueve aulas, laboratorios de ciencias y de cómputo, biblioteca, áreas administrativas, comedor, plaza cívica y espacios recreativos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/whatsapp-image-2026-01-10-at-31052-pm-4a86a084.jpeg Inauguración delCentro Educativo León Romilio Rodríguez Ventura en Elías Piña. (FUENTE EXTERNA)

Durante el acto, el viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Educación, Rolando Reyes, dijo que el centro representa un paso clave para garantizar los 12 años de escolaridad del sistema educativo dominicano.

En la misma jornada, el jefe de Estado visitó las instalaciones de la zona franca Alegría Farms, en el municipio Las Matas de Farfán, donde constató el avance de las operaciones industriales. La empresa genera alrededor de 80 empleos directos y cientos de empleos indirectos, dinamizando la economía local.

Obras de agua

Posteriormente Abinader inauguró, junto al director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, una serie de obras de agua y saneamiento en Las Matas de Farfán.

Las construcciones incluyen una planta de tratamiento de aguas residuales, el mejoramiento del alcantarillado sanitario, la ampliación del acueducto local, la reconstrucción de la línea de impulsión del acueducto Juan de Herrera, la habilitación del acueducto El Córbano y la ampliación del acueducto Múltiple Yabonico.

El mandatario aseguró que su Gobierno ha aumentado la inversión en agua potable y alcantarillado sanitario, destinando recursos anuales que quintuplican los de administraciones anteriores, y subrayó el impacto de estos proyectos en la salud y calidad de vida de las familias.

La ampliación del acueducto incluyó la construcción de un campo de pozos, un tanque de almacenamiento de 400 metros cúbicos, 1,653 acometidas y redes de distribución que mejoran el suministro.

El mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario abarcó la rehabilitación de la planta de tratamiento, construcción de lagunas facultativas y la instalación de 8,000 metros de tuberías.

El director de Inapa indicó que estas cinco obras marcan el inicio de un ambicioso programa de inauguraciones que beneficiarán a más de dos millones de dominicanos con una inversión superior a 20,000 millones de pesos, incluyendo proyectos en distintas regiones del país.

Nuevo Mercado Municipal

En horas de la tarde, Abinader entregó el nuevo Mercado Municipal de Las Matas de Farfán, una infraestructura que busca mejorar el ordenamiento comercial, la salubridad y el intercambio de productos de calidad.

La primera dama Raquel Arbaje resaltó el trabajo en equipo para construir el mercado, que cuenta con más de 66 cubículos en una superficie de 23,000 metros cuadrados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/10/whatsapp-image-2026-01-10-at-51051-pm-c9f71377.jpeg La primera dama, Raquel Arbaje, junto al presidente Luis Abinader, encabeza el corte de cinta delMercado Municipal de Las Matas de Farfán. (FUENTE EXTERNA)

Las obras entregadas este sábado reflejan una inversión pública orientada a fortalecer servicios básicos, infraestructura educativa, el comercio y la actividad productiva en la región sur del país.

