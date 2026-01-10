Abinader encabezará este domingo el Consejo de Ministros en el Palacio Nacional

La reunión será en el Salón Consejo de Gobierno del Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/SAMIL DOMINICI )

El presidente Luis Abinader presidirá este domingo 11 de enero, a las 10:30 de la mañana, un Consejo de Ministros extendido en el Palacio Nacional, con el objetivo trazar las prioridades gubernamentales para el 2026.

La jornada de trabajo se desarrollará en el Salón Consejo de Gobierno y reunirá a todos los ministros, directores y funcionarios del Gabinete. Estos se organizarán en mesas temáticas para revisar la planificación y el presupuesto del próximo año, así como dar seguimiento a las 10 metas presidenciales que resumen el programa de Gobierno.

Este Consejo forma parte de la "Jornada de Articulación: acciones priorizadas para las metas de gobierno 2026", un proceso iniciado en octubre de 2025 por el Ministerio de la Presidencia. La primera etapa incluyó consultas a organizaciones sociales vinculadas a sectores de mujeres, juventud, niñez y personas envejecientes.

Mecanismos de seguimiento

Durante el encuentro se definirán mecanismos claros de seguimiento, articulación y ajuste de los proyectos priorizados. Las decisiones tomadas serán de ejecución obligatoria para todas las instituciones.

Una vez concluidas las sesiones de trabajo, los funcionarios deberán garantizar la implementación de los proyectos que más contribuyan a las 10 metas presidenciales, con énfasis en eficiencia, transparencia y cercanía con la ciudadanía.

Gabinete renovado

Esta reunión se da luego de los recientes cambios que ha realizado el presidente Luis Abinader en su Gabinete Presidencial. En las primeras semanas del 2026, el gobernante realizó diversos movimientos en el tren gubernamental que incluyen ministros y directores de distintos niveles.

El movimiento más trascendental ha sido la activación del nuevo Ministerio de Justicia, encabezado por Antoliano Peralta, quien dejó la Consultoría Jurídica para estructurar esta nueva entidad. En su lugar, el mandatario designó al experimentado exjuez Jorge Subero Isa como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.

Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón asumió como ministro de Industria, Comercio y Mipymes, mientras que Víctor "Ito" Bisonó pasó a dirigir el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived).

Mayra Jiménez y Gloria Reyes fueron intercambiadas en sus funciones como titulares de la Dirección de Desarrollo Social Supérate y el Ministerio de la Mujer, respectivamente.

Nelson Arroyo fue nombrado director de Aduanas y Julio César Landrón asumió la dirección del Servicio Nacional de Salud (SNS) tras la renuncia de Mario Lama.

Pedro Porfirio Urrutia al frente de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), sustituyendo a Luis Valdez, y de Geanilda Vásquez como coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, en sustitución de Tony Peña Guaba.

También asumió Francisco Olivero Espaillat que fue nombrado ministro de Agricultura.

Leer más Consejo de Ministros: Gobierno cita logros de este año y coordina acciones estratégicas para 2026