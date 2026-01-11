Abinader llama a funcionarios a priorizar la eficiencia en el uso de recursos públicos

El presidente Abinader encabeza el primer Consejo de Ministros del 2026 este domingo 11 de enero. ( ARCHIVO )

El presidente Luis Abinader reiteró este domingo a los funcionarios de su Gobierno la importancia de que los ministerios e instituciones del Estado manejen con transparencia los recursos públicos y den prioridad a las necesidades más urgentes del país.

La información fue ofrecida por el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, tras concluir la extensa jornada del primer Consejo de Gobierno de 2026, encabezado por Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, en el Palacio Nacional.

Durante el encuentro, el mandatario enfatizó la planificación del trabajo, el seguimiento a la ejecución de las políticas públicas y, de manera especial, la transparencia en el manejo de los fondos del Estado.

"La transparencia y el manejo pulcro de los recursos que tienen a su disposición son muy importantes", dijo Reyna, citando al presidente.

Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno tuvo como propósito articular y alinear los esfuerzos de todas las instituciones del Estado, así como priorizar los proyectos que serán impulsados durante este año, con el objetivo de aumentar el impacto de las políticas públicas en la población, explicó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

La jornada incluyó mesas de trabajo temáticas y sectoriales entre los funcionarios, enfocadas en metas, resultados y coordinación interinstitucional. Además, se preseleccionaron las principales iniciativas prioritarias, incluyendo proyectos en áreas como la reforma policial, energía, educación, seguridad y desarrollo de infraestructura vial.

Abinader ha destacado desde el inicio de su gestión la necesidad de garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente, procurando que cada proyecto genere beneficios tangibles para la ciudadanía.

