Consejo de Ministros
VIDEO | El Gobierno definirá diez metas prioritarias en su primer Consejo de Ministros del año

La planificación presupuestaria será uno de los principales ejes

  • Irmgard De la Cruz - Twitter

El presidente de la República, Luis Abinader, encabeza este domingo una reunión del Consejo de Ministros extendida que busca trazar las principales prioridades en las que el Gobierno se enfocará en este 2026.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que la reunión tiene como fin articular y alinear a todas las instituciones del Estado para definir diez objetivos comunes que maximicen el impacto de las políticas públicas en la ciudadanía.

Asimismo, indicó que se abordará la planificación presupuestaria que el Gobierno ha realizado para este período.

Paliza explicó que la jornada cuenta con la asesoría de expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes ayudarán a ministros y directivos a trazar estas metas, tras concluir una primera parte de intercambio de ideas.

Mesas de discusión 

Cada ministro y directivo se distribuirán en mesas de discusión en las que se buscan "vencer obstáculos" y "superar barreras" que permitan cumplir con los objetivos trazados.

  • "Será una jornada fructífera, de mucho provecho, que nos ayudará a iniciar el 2026 de la mejor manera", afirmó el ministro de la Presidencia.
Periodista. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con un semestre adicional en Comunicación Escrita cursado en Maryville College, Estados Unidos. Ha escrito sobre economía para los periódicos El Jaya y elDinero. Apasionada por las finanzas, la cultura, la literatura y el bienestar.