Gobierno priorizará entre 40 y 50 acciones clave para cumplir metas nacionales

El vocero del Gobierno y director de Comunicaciones de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna. ( KEVIN RIVAS )

El Gobierno dominicano definió este domingo un paquete de entre 40 y 50 acciones estratégicas que serán priorizadas dentro de los más de 650 programas y productos presupuestarios contemplados en el Plan Operativo del Gobierno para 2026, con el objetivo de impactar directamente las 10 metas prioritarias de la actual gestión.

Así lo informó el viceministro de la Presidencia, Luis Madera, al concluir el primer Consejo de Ministros de este año, celebrado durante una jornada extendida, en la que participaron ministros y directores generales de las distintas instituciones del Estado y que fue organizado por el Ministerio de la Presidencia.

"De lo que se trata es de seleccionar, dentro de todo el universo de programas que ya tenemos planificados, aquellas 40 o 50 iniciativas que tienen el mayor impacto directo sobre las metas prioritarias del Gobierno", explicó Madera, al destacar que este ejercicio permitirá enfocar los recursos y fortalecer el seguimiento, el monitoreo y la rendición de cuentas.

El funcionario precisó que, en el área de salud, una de las prioridades seleccionadas es el fortalecimiento del primer nivel de atención. Recordó que más de 700 centros de atención primaria han sido mejorados y que la intención es continuar invirtiendo para que la salud "comience en la comunidad y no en las emergencias".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/11/whatsapp-image-2026-01-11-at-65154-pm-1-1ecff3a4.jpeg El vocero del Gobierno y director de Comunicaciones de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna. (KEVIN RIVAS)

En materia de seguridad ciudadana, Madera señaló que se priorizarán intervenciones integrales en barrios del Gran Santo Domingo y Santiago, con un enfoque que combine prevención, oportunidades para los jóvenes, integración social y la continuidad de la reforma policial.

Respecto a la infraestructura de transporte, indicó que el Gobierno concentrará esfuerzos en concluir el sistema de circunvalaciones, el sistema integral de transporte y proyectos emblemáticos como la carretera del Ámbar y la desarrabalización de la autopista Duarte, entre otras obras de gran magnitud.

En agua potable y saneamiento, la prioridad será aumentar la capacidad de producción y distribución, con proyectos como el acueducto de Hatillo y la barrera de salinidad, además de mayores inversiones en redes para reducir pérdidas. En el sector energético, subrayó que el énfasis estará en la reducción de pérdidas, considerada la principal prioridad del área.

En cuanto a la clase media y la reducción de la pobreza, el viceministro resaltó la articulación del sistema de protección social, la erradicación del hambre, los aumentos salariales y la ejecución de planes como el Programa Nacional para eliminar pisos de tierra y cocinas de leña y carbón.

Madera también mencionó como prioridades el impulso al crecimiento económico, mediante zonas francas especializadas, la diversificación turística, el fortalecimiento del agro y la exploración de minerales críticos, así como la generación de empleo formal, con énfasis en la formación técnica, las áreas STEM y la formalización de las mipymes.

En educación, destacó el enfoque de la escuela como plataforma de desarrollo integral, aprovechando los centros educativos para apoyar políticas públicas como salud y tránsito, además de programas de retención escolar y mejora de los resultados en matemáticas y ciencias.

El vocero del Gobierno y director de Comunicaciones de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, explicó que durante la jornada se desarrollaron varias mesas de trabajo en las que se discutieron y seleccionaron las prioridades que marcarán la agenda gubernamental en lo que resta de la gestión.

Seguimiento continuo

Reina añadió que el presidente Luis Abinader insistió en la importancia de la planificación, el seguimiento y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, como ejes fundamentales para garantizar respuestas "seguras, confiables y de impacto positivo" para la sociedad dominicana.

Según las autoridades, las acciones priorizadas entrarán ahora en un proceso de seguimiento continuo dentro de los consejos de ministros, con el objetivo de asegurar resultados concretos y mejoras sostenibles en la calidad de vida de la población.

Acompañamiento técnico

Para el desarrollo de esta jornada, el Gobierno contó con el acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del asesor británico Francis Maude.

Maude, quien vino al país por invitación del presidente Abinader para ofrecer una charla sobre su experiencia como ministro en el Reino Unido, calificó como "excelente" el trabajo que está realizando el Gobierno, así como el progreso económico de la República Dominicana, al que definió como "el mejor de la región".

Afirmó que "aquí hay una fuerte determinación para impulsar aún más el progreso, y sabemos por experiencia que lo más difícil en el gobierno es la implementación, es decir, hacer que las cosas sucedan".

"Estoy muy impresionado con la República Dominicana, con su progreso económico, el mejor de la región. Está claro que aquí hay una fuerte determinación para impulsar aún más el progreso. Sabemos por experiencia que lo más difícil en el gobierno es la implementación, es decir, hacer que las cosas sucedan. Tenemos experiencia en ayudar a los gobiernos a lograrlo. Por eso queremos apoyar al Gobierno en el siguiente paso de su progreso para el pueblo de la República Dominicana", aseveró.