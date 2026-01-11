El Gobierno se decide por paquete de medidas de más impacto positivo

El presidente Luis Abinader junto a la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro José Ignacio Paliza. ( FUENTE EXTERNA )

Con la finalidad de impactar de manera directa sus diez metas prioritarias para este año 2026, el Gobierno definió ayer domingo un conjunto de entre 40 y 50 acciones estratégicas dentro de los más de 650 programas contemplados en un Plan Operativo para los próximos doce meses.

La información la dio el viceministro de la Presidencia, Luis Madera, al concluir el primer Consejo de Gobierno del año, encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña.

El encuentro, organizado por el Ministerio de la Presidencia, se celebró durante una jornada extendida. Participaron ministros y directores generales de las distintas instituciones.

Madera explicó que el objetivo principal del ejercicio es seleccionar, dentro del amplio universo de programas existentes, aquellas iniciativas con mayor capacidad de impacto, lo que permitirá enfocar mejor los recursos públicos, fortalecer el seguimiento, mejorar el monitoreo y reforzar la rendición de cuentas.

En el sector Salud, una de las prioridades será el fortalecimiento del primer nivel de atención. El funcionario recordó que más de 700 centros de atención primaria han sido mejorados y que la apuesta es seguir invirtiendo para que la atención médica inicie en la comunidad y no en las salas de emergencia.

En materia de seguridad ciudadana, se priorizarán intervenciones integrales en barrios del Gran Santo Domingo y Santiago, combinando prevención, oportunidades para los jóvenes, integración social y la reforma policial.

Transporte

Respecto a la infraestructura de transporte, el Gobierno concentrará esfuerzos en la conclusión del sistema de circunvalaciones, el sistema integral de transporte y proyectos emblemáticos como la carretera del Ámbar y la desarrabalización de la autopista Duarte.

En agua potable y saneamiento, la prioridad será aumentar la capacidad de producción y distribución, así como mayores inversiones para reducir pérdidas.

En el sector energético, el énfasis estará en la reducción de pérdidas, identificada como la principal prioridad del área.

En cuanto a la clase media y la reducción de la pobreza, se destacó la articulación del sistema de protección social, la erradicación del hambre, los aumentos salariales y la ejecución de programas dirigidos a eliminar pisos de tierra y el uso de cocinas de leña y carbón.

Además se priorizará el impulso al crecimiento económico a través de zonas francas especializadas, la diversificación del turismo, el fortalecimiento del sector agropecuario y la exploración de minerales críticos, junto con la generación de empleo formal, la formación técnica, el impulso de las áreas STEM y la formalización de las Mipymes.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, indicó que también se abordó la planificación presupuestaria del año.

Seguimiento

De su lado, el vocero del Gobierno, Félix Reyna, dijo que el presidente Luis Abinader insistió en la importancia de la planificación, el seguimiento y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, como ejes fundamentales para garantizar respuestas "seguras, confiables y de impacto positivo" para la sociedad.

Según las autoridades, las acciones priorizadas entrarán ahora en un proceso de seguimiento continuo, con el objetivo de asegurar resultados concretos.

Acompañamiento técnico Para el desarrollo de la jornada, el Gobierno contó con el acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del asesor británico Francis Maude, quien vino al país por invitación del presidente Abinader para ofrecer una charla sobre su experiencia como ministro en el Reino Unido. Maude calificó como "excelente" el trabajo que está realizando el Gobierno.