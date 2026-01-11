Luis Abinader lidera jornada de articulación para las metas del gobierno 2026

El Consejo de Ministros que se desarrolla este domingo 11 de enero del 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo de Ministros extendido que encabezan este domingo el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña busca priorizar las acciones a ejecutar en el 2026 y articular los proyectos de mayor impacto, como parte del seguimiento a las 10 Metas Presidenciales que resumen el programa de gobierno.

La reunión se produce en medio de cambios y rotaciones de funcionarios. El propio presidente Abinader ha dicho que su gobierno entró en una nueva etapa.

La jornada, que se inició a las 11:40 de la mañana, tiene como objetivo definir mecanismos claros de seguimiento y articulación que permitan revisar, medir y ajustar cada uno de los proyectos a lo largo del año, con énfasis en la eficiencia, la transparencia y la cercanía con la ciudadanía, informó la Presidencia.

Este Consejo de Ministros ampliado constituye el segundo momento de la "Jornada de Articulación: Acciones priorizadas para las metas de gobierno 2026", un proceso iniciado en octubre de 2025 por el Ministerio de la Presidencia, que incluyó consultas con representantes de organizaciones sociales vinculadas a sectores como mujeres, jóvenes, niñez y envejecientes.

Durante el encuentro, ministros, directores y demás funcionarios del Gabinete se han organizado en mesas de trabajo temáticas y sectoriales para revisar la planificación y el presupuesto del 2026, a partir de una lista de prioridades trazadas por el mandatario.

Ejecución de proyectos prioritarios

Al concluir las tres sesiones de trabajo previstas para la jornada, los funcionarios se enfocarán en garantizar la ejecución plena de los proyectos que más contribuyen al cumplimiento de las 10 Metas Priorizadas, señaló la Presidencia.

Aseguró que las decisiones adoptadas serán de aplicación obligatoria para todas las instituciones del Estado y servirán como base para evaluar y mejorar el desempeño de la gestión gubernamental.

