Abinader no tiene prevista La Semanal este lunes y completa un mes sin el intercambio con los medios

El presidente Luis Abinader habla durante LA Semanal con la Prensa. ( DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader no tiene previsto encabezar este lunes el encuentro semanal con la prensa conocido como La Semanal, según la agenda oficial difundida por la Dirección de Prensa del Presidente.

De acuerdo con la Agenda Presidencial correspondiente al lunes 12 de enero de 2026, la única actividad pública programada para el mandatario es a las 10:00 de la mañana, cuando encabezará la reunión de seguimiento de la Seguridad Ciudadana, en el Salón Club de Oficiales de la Policía Nacional.

Con esta ausencia, el presidente completará un mes sin realizar La Semanal. El espacio dejó de celebrarse en diciembre por las festividades navideñas y tampoco se efectuó el lunes 9 de diciembre, debido a una visita oficial del mandatario a Qatar.

Sin nueva fecha

La Presidencia había informado previamente que las conferencias de prensa de los lunes 15, 22 y 29 de diciembre no se realizarían y que el encuentro se retomaría en enero. Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado una nueva fecha para la reanudación de La Semanal.

El encuentro, instaurado como un espacio fijo de intercambio entre el presidente y los medios de comunicación, se celebra de forma ordinaria cada lunes en el Palacio Nacional y suele servir para abordar temas de coyuntura, decisiones de gobierno y preguntas de la prensa nacional.