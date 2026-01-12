×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
LA Semanal con la prensa
LA Semanal con la prensa

Abinader no tiene prevista La Semanal este lunes y completa un mes sin el intercambio con los medios

La agenda del mandatario este lunes solo incluye una reunión sobre seguridad ciudadana

    Expandir imagen
    Abinader no tiene prevista La Semanal este lunes y completa un mes sin el intercambio con los medios
    El presidente Luis Abinader habla durante LA Semanal con la Prensa. (DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS)

    El presidente Luis Abinader no tiene previsto encabezar este lunes el encuentro semanal con la prensa conocido como La Semanal, según la agenda oficial difundida por la Dirección de Prensa del Presidente.

    De acuerdo con la Agenda Presidencial correspondiente al lunes 12 de enero de 2026, la única actividad pública programada para el mandatario es a las 10:00 de la mañana, cuando encabezará la reunión de seguimiento de la Seguridad Ciudadana, en el Salón Club de Oficiales de la Policía Nacional.

    Con esta ausencia, el presidente completará un mes sin realizar La Semanal. El espacio dejó de celebrarse en diciembre por las festividades navideñas y tampoco se efectuó el lunes 9 de diciembre, debido a una visita oficial del mandatario a Qatar.

    RELACIONADAS

    Sin nueva fecha

    • La Presidencia había informado previamente que las conferencias de prensa de los lunes 15, 22 y 29 de diciembre no se realizarían y que el encuentro se retomaría en enero. Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado una nueva fecha para la reanudación de La Semanal.

    El encuentro, instaurado como un espacio fijo de intercambio entre el presidente y los medios de comunicación, se celebra de forma ordinaria cada lunes en el Palacio Nacional y suele servir para abordar temas de coyuntura, decisiones de gobierno y preguntas de la prensa nacional.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.