Del 2025 al 2026: así ha transformado Abinader su gabinete

El presidente Luis Abinader reconfigura su gabinete con cambios en ministerios y direcciones clave desde 2025. ( ARCHIVO )

Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente Luis Abinader ha realizado cambios y rotaciones en el gabinete y en direcciones generales del Estado, con movimientos en posiciones clave y la permanencia de algunos funcionarios que ya ocupaban cargos de mando.

Durante el año 2025 e inicios de 2026, el Poder Ejecutivo emitió varios decretos mediante los cuales fueron sustituidos o reubicados ministros, directores generales y viceministros, destacándose ajustes en sectores como Educación, Obras Públicas, Trabajo, Cultura y Agricultura.

Entre los movimientos más relevantes figuran cambios en ministerios, con designaciones de nuevos titulares y la reubicación de funcionarios que pasaron a funciones de asesoría o a otras dependencias del Estado.

Los cambios

Luis Miguel De Camps inició el 2025 como ministro de Trabajo, pero en febrero fue designado ministro de Educación sustituyendo a Ángel Hernández, quien fue nombrado como asesor del Poder Ejecutivo en Educación.

La dirección del Ministro de Trabajo pasó a ser ocupada por Eddy Olivares.

Obras Públicas

Otro cambio fue cuando Eduardo Estrella fue nombrado ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, mientras que Deligne Ascensión que desempeñaba ese cargo pasó a ser ministro sin cartera. También Roberto Ángel Salcedo fue nombrado ministro de Cultura.

En agosto 2025, Abinader también ordenó cambios en cargos directivos de varias instituciones, como Refidomsa, Banreservas, Senasa y Diecom.

Samuel Pereyra Rojas nombrado como presidente del Consejo de Administración de la Refinería .

nombrado como del Consejo de Administración de la . Leonardo Aguilera Batista como presidente ejecutivo del Banco de Reservas .

como del . Edward Guzmán fue nombrado como nuevo director ejecutivo de Senasa .

fue nombrado como nuevo de . Félix Reyna fue designado como director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom).

Cambios recientes

A inicios de 2026, el presidente continuó con la reestructuración gubernamental, introduciendo nuevos ajustes en el gabinete, que incluyeron cambios en ministerios y direcciones generales, en un esfuerzo por imprimir mayor dinamismo a la administración pública.

Estos fueron los cambios mas recientes:

Francisco Oliviero Espaillat como ministro de Agricultura .

como . Mayra Jiménez designada como directora de la Dirección de Desarrollo Social Supérate .

designada como de la Dirección de . Geanilda Vásquez es designada como coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales .

es designada como del . Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni como director general de la Dirección General de Impuestos Internos ( DGII ).

como general de la Dirección General de Impuestos Internos ( ). Jorge Subero Isa como nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo .

como nuevo del . Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia .

como . Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón como ministro de Industria, Comercio y Mipymes .

como de . Nelson Arroyo como director general de Aduanas .

como general de . Víctor "Ito" Bisonó como ministro de Viviendas y Edificaciones.

Gabinete

El mandatario ha reiterado que estos movimientos responden a que su gobierno entra en una "nueva etapa" y que son un proceso de reorganización del Gabinete y refuerzo institucional.