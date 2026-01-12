Del 2025 al 2026: así ha transformado Abinader su gabinete
Reconfiguración del poder: los cambios en el gabinete de Abinader que marcan el inicio de 2026
Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente Luis Abinader ha realizado cambios y rotaciones en el gabinete y en direcciones generales del Estado, con movimientos en posiciones clave y la permanencia de algunos funcionarios que ya ocupaban cargos de mando.
Durante el año 2025 e inicios de 2026, el Poder Ejecutivo emitió varios decretos mediante los cuales fueron sustituidos o reubicados ministros, directores generales y viceministros, destacándose ajustes en sectores como Educación, Obras Públicas, Trabajo, Cultura y Agricultura.
Entre los movimientos más relevantes figuran cambios en ministerios, con designaciones de nuevos titulares y la reubicación de funcionarios que pasaron a funciones de asesoría o a otras dependencias del Estado.
Los cambios
Luis Miguel De Camps inició el 2025 como ministro de Trabajo, pero en febrero fue designado ministro de Educación sustituyendo a Ángel Hernández, quien fue nombrado como asesor del Poder Ejecutivo en Educación.
Presidente Abinader realiza nombramientos en Industria, Vivienda y Aduanas
La dirección del Ministro de Trabajo pasó a ser ocupada por Eddy Olivares.
Obras Públicas
Otro cambio fue cuando Eduardo Estrella fue nombrado ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, mientras que Deligne Ascensión que desempeñaba ese cargo pasó a ser ministro sin cartera. También Roberto Ángel Salcedo fue nombrado ministro de Cultura.
En agosto 2025, Abinader también ordenó cambios en cargos directivos de varias instituciones, como Refidomsa, Banreservas, Senasa y Diecom.
- Samuel Pereyra Rojas nombrado como presidente del Consejo de Administración de la Refinería.
- Leonardo Aguilera Batista como presidente ejecutivo del Banco de Reservas.
- Edward Guzmán fue nombrado como nuevo director ejecutivo de Senasa.
- Félix Reyna fue designado como director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom).
Cambios recientes
A inicios de 2026, el presidente continuó con la reestructuración gubernamental, introduciendo nuevos ajustes en el gabinete, que incluyeron cambios en ministerios y direcciones generales, en un esfuerzo por imprimir mayor dinamismo a la administración pública.
Estos fueron los cambios mas recientes:
- Francisco Oliviero Espaillat como ministro de Agricultura.
- Mayra Jiménez designada como directora de la Dirección de Desarrollo Social Supérate.
- Geanilda Vásquez es designada como coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales.
- Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni como director general de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
- Jorge Subero Isa como nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
- Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia.
- Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón como ministro de Industria, Comercio y Mipymes.
- Nelson Arroyo como director general de Aduanas.
- Víctor "Ito" Bisonó como ministro de Viviendas y Edificaciones.
Gabinete
El mandatario ha reiterado que estos movimientos responden a que su gobierno entra en una "nueva etapa" y que son un proceso de reorganización del Gabinete y refuerzo institucional.