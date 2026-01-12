×
Del 2025 al 2026: así ha transformado Abinader su gabinete

Reconfiguración del poder: los cambios en el gabinete de Abinader que marcan el inicio de 2026

    Expandir imagen
    Del 2025 al 2026: así ha transformado Abinader su gabinete
    El presidente Luis Abinader reconfigura su gabinete con cambios en ministerios y direcciones clave desde 2025. (ARCHIVO)

    Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente Luis Abinader ha realizado cambios y rotaciones en el gabinete y en direcciones generales del Estado, con movimientos en posiciones clave y la permanencia de algunos funcionarios que ya ocupaban cargos de mando.

    Durante el año 2025 e inicios de 2026, el Poder Ejecutivo emitió varios decretos mediante los cuales fueron sustituidos o reubicados ministros, directores generales y viceministros, destacándose ajustes en sectores como Educación, Obras Públicas, Trabajo, Cultura y Agricultura.

    Entre los movimientos más relevantes figuran cambios en ministerios, con designaciones de nuevos titulares y la reubicación de funcionarios que pasaron a funciones de asesoría o a otras dependencias del Estado. 

    Los cambios

    Luis Miguel De Camps inició el 2025 como ministro de Trabajo, pero en febrero fue designado ministro de Educación sustituyendo a Ángel Hernández, quien fue nombrado como asesor del Poder Ejecutivo en Educación.

    La dirección del Ministro de Trabajo pasó a ser ocupada por Eddy Olivares.

    Obras Públicas

    Otro cambio fue cuando Eduardo Estrella fue nombrado ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, mientras que Deligne Ascensión que desempeñaba ese cargo pasó a ser ministro sin cartera. También Roberto Ángel Salcedo fue nombrado ministro de Cultura

    En agosto 2025, Abinader también ordenó cambios en cargos directivos de varias instituciones, como Refidomsa, Banreservas, Senasa y Diecom.

    • Samuel Pereyra Rojas nombrado como presidente del Consejo de Administración de la Refinería.
    • Leonardo Aguilera Batista como presidente ejecutivo del Banco de Reservas.
    • Edward Guzmán fue nombrado como nuevo director ejecutivo de Senasa.
    • Félix Reyna fue designado como director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom).

    Cambios recientes

    A inicios de 2026, el presidente continuó con la reestructuración gubernamental, introduciendo nuevos ajustes en el gabinete, que incluyeron cambios en ministerios y direcciones generales, en un esfuerzo por imprimir mayor dinamismo a la administración pública

    Estos fueron los cambios mas recientes:

    • Francisco Oliviero Espaillat como ministro de Agricultura.
    • Mayra Jiménez designada como directora de la Dirección de Desarrollo Social Supérate.
    • Geanilda Vásquez es designada como coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales.
    • Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni como director general de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
    • Jorge Subero Isa como nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
    • Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia.
    • Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón como ministro de Industria, Comercio y Mipymes.
    • Nelson Arroyo como director general de Aduanas.
    • Víctor "Ito" Bisonó como ministro de Viviendas y Edificaciones.

    Gabinete

    El mandatario ha reiterado que estos movimientos responden a que su gobierno entra en una "nueva etapa" y que son un proceso de reorganización del Gabinete y refuerzo institucional.

