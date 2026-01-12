Yayo Sanz Lovatón califica de "desahogo" críticas a cambios en el Gobierno

Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, defiende la unidad del PRM y califica de normales los cambios en el Gobierno tras críticas. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, calificó como un "desahogo normal" las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en las que critica los recientes cambios y cancelaciones en instituciones públicas.

El funcionario aseguró que este tipo de reacciones son propias de los procesos administrativos del Estado y garantizó que la coalición de Gobierno, encabezada por el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), se mantiene unificada.

"Mira, eso es un desahogo normal en procesos de entradas y salidas en las instituciones públicas. Pero lo que yo les garantizo a ustedes es que el gobierno de Luis Abinader está completamente unificado", dijo.

Críticas internas en el PRM

El dirigente oficialista afirmó que el objetivo central del Gobierno, en estos momentos, es gobernar para toda la población, y que esa visión quedó reflejada en la reunión de ayer del consejo de ministros, donde se comenzaron a delimitar las prioridades de cara a 2026.

Te puede interesar Del 2025 al 2026: así ha transformado Abinader su gabinete

Destacó que la administración actual se mantiene enfocada en resultados. En ese sentido, citó los avances en crecimiento económico, protección laboral y reducción de la pobreza, áreas en las que indicó que el país es referente en América Latina.

Reacciones a los cambios en la administración pública

Las declaraciones de Sanz Lovatón se producen luego de que Pacheco criticara, en una sesión de la Cámara de Diputados, los movimientos recientes en la administración pública, al advertir que podrían estar afectando a dirigentes y técnicos de base del PRM.

El legislador expresó que, bajo el argumento de nuevas designaciones, se estarían favoreciendo intereses personales y el ego de algunos funcionarios, lo que abrió un debate interno sobre el manejo de las diferencias dentro del partido oficialista.

Sanz Lovatón reiteró que las tensiones son normales en procesos de reorganización.

"Son desahogos normales, propios de un proceso, pero el gobierno está en un momento estelar, unificado en el propósito de rendirle a los dominicanos y a las dominicanas para lo que nos eligieron y para lo que nos pusieron en los puestos", añadió.