El presidente Luis Abinader impartió este martes 13 de enero una clase de Moral, Cívica y Ética Ciudadana dirigida a los estudiantes de quinto grado del Liceo Profesor Germán Martínez Tavárez, en el sector Los Ríos del Distrito Nacional.

A su llegada al centro educativo, el mandatario informó que esta iniciativa forma parte de una estrategia gubernamental para resaltar la importancia de la educación moral y cívica en los ciudadanos más jóvenes.

"Quisimos, hablando durante la planificación de este año, que los principales funcionarios del Gobierno, e incluso personalidades del país, acordamos con el ministro, que vinieran a dar esta clase para que la gente supiese lo importante, lo necesario, lo vital que es la Moral y Cívica, porque sin la moral y sin la cívica no hay ninguno de los otros conocimientos", expresó.

El jefe de Estado agregó que el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y la vicepresidenta Raquel Peña están confirmados para impartir alguna de estas clases. Asimismo, indicó que la primera dama, Raquel Arbaje, ha manifestado su interés en participar de la iniciativa.

Abinader reiteró que esta materia debe colocarse al frente del sistema educativo porque permite formar mejores compañeros, mejores parejas, mejores ciudadanos y mejores dominicanos del mundo.

Abinader destaca la importancia de la Moral y Cívica

Tras la reincorporación oficial de la asignatura de Moral, Cívica y Ética Ciudadana al currículo educativo de este año, el presidente subrayó que la integridad, la honestidad y el respeto a las normas son valores esenciales para el ejercicio de cualquier profesión y para la convivencia social.

"La integridad, la moral, la cívica, la honestidad, la ética, es la que te asegura el conocimiento de las otras materias, de los otros conocimientos. Y esa es la importancia de tener esa integridad, de fortalecer la moral y la cívica", expresó el jefe de Estado.

Durante su clase, el gobernante enfatizó la necesidad de cumplir las leyes, respetar el orden público, cuidar los espacios comunes, reciclar, respetar las filas, ser puntuales y actuar con tolerancia frente a las diferencias de opinión, como prácticas básicas de una ciudadanía responsable.

Diálogo abierto

Luis Abinader mientras imparte clase de Moral, Cívica y Ética Ciudadana en el Liceo Profesor Germán Martínez Tavárez, este martes 13 de enero de 2026.

El presidente adoptó un enfoque didáctico basado en la interacción directa con los estudiantes, durante la cual abordó temas fundamentales como la convivencia en comunidad, el respeto a las normativas sobre el ruido, la seguridad en las vías, la responsabilidad social, la lucha contra la corrupción y el valor de servir a la nación con entrega y honestidad, especialmente en el desempeño de cargos públicos.

En este marco, el presidente Abinader mantuvo un diálogo franco con los jóvenes, quienes aprovecharon la ocasión para compartir sugerencias dirigidas al mandatario. Entre sus planteamientos, destacaron la necesidad de reforzar el orden en los espacios comunes y propusieron acciones para controlar comportamientos inapropiados en la vía pública.

Durante la conversación, también se discutió la relevancia de establecer normativas que prohíban el consumo de sustancias ilegales y de reforzar la seguridad en los municipios para evitar dichas prácticas y proteger a la población.

La clase tuvo una intención formativa centrada en fomentar la comprensión del papel de las entidades fiscales del Estado dominicano, así como del papel de los impuestos en la financiación del sector público, promoviendo en los alumnos una actitud crítica, consciente y comprometida con la transparencia fiscal y el cumplimiento de los deberes cívicos.

Normas, planificación y compromiso ciudadano

En esa línea, el presidente subrayó la relevancia de la planificación, el respeto a las reglas y la responsabilidad social como pilares para elevar la calidad de vida.

El mandatario explicó que el desarrollo de infraestructuras y servicios debe estar respaldado por una visión holística que asegure su sostenibilidad, destacando que cada paso adelante requiere mayor inversión, eficiencia en la gestión y compromiso tanto institucional como ciudadano.

Abinader señaló que la educación en valores debe estar presente en todos los ámbitos donde transcurre la vida diaria —como la escuela, la comunidad y el país— e instó a los estudiantes a desempeñar un papel activo en la armonía social.

En ese sentido, propuso la implementación de un pacto de convivencia escolar, redactado y firmado por los propios estudiantes, con el objetivo de fomentar el respeto mutuo, rechazar el acoso escolar, la violencia y los insultos, y fortalecer la conducta cívica dentro y fuera del entorno educativo.

Además, anunció que este acuerdo será presentado en el Palacio Nacional, donde contará con respaldo institucional como una muestra de participación ciudadana, junto a una visita oficial que complementará la formación cívica de los alumnos.

El presidente prestó especial atención a las intervenciones estudiantiles y agradeció su participación, reconociendo el valor del diálogo ciudadano. Al concluir el encuentro, expresó nuevamente su agradecimiento por la invitación y confirmó que se reencontrarán en menos de un mes en el Palacio Nacional.

