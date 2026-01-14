Gloria Reyes al asumir en el Ministerio de la Mujer: "Las mujeres siguen teniendo menores ingresos"

Al asumir como ministra de la Mujer, Gloria Reyes delineó los principales ejes que marcarán su gestión, centrados en consolidar la igualdad de género como una política de Estado y como una condición estructural para el desarrollo, la cohesión social y la estabilidad democrática de la República Dominicana.

Durante el acto de toma de posesión, Reyes afirmó que su gestión se orientará a la continuidad y profundización de las políticas públicas de igualdad ya en marcha, con énfasis en una administración enfocada en resultados, el diálogo interinstitucional y la reducción de las brechas de género que persisten en el país.

"La igualdad no es una consigna, es una condición indispensable para el desarrollo, la cohesión social y la estabilidad democrática del país", expresó la ministra, al señalar que su llegada a la institución se apoya en la experiencia acumulada desde el Congreso Nacional, el servicio público y la política de protección social.

Reyes reconoció los avances alcanzados por el país en materia social, citando datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y del Banco Mundial que reflejan una reducción sostenida de la pobreza, una disminución de la pobreza extrema y uno de los niveles de desigualdad más bajos de América Latina.

No obstante, advirtió que estos progresos no se traducen automáticamente en igualdad de oportunidades para las mujeres.

"Las mujeres siguen teniendo menores ingresos, mayores niveles de informalidad y una sobrecarga desproporcionada del trabajo de cuidados no remunerado", señaló, al advertir que la pobreza continúa afectando en mayor medida a mujeres y niñas.

En ese contexto, explicó que la política social debe consolidarse como una política de igualdad para enfrentar las causas estructurales de la desigualdad. "Cuando una mujer queda atrás, el país entero se detiene", afirmó.

Establece prioridades

La ministra estableció como prioridades de su gestión el fortalecimiento del cuidado como política pública, el impulso a la autonomía económica de las mujeres, la prevención y atención efectiva de la violencia de género, y el desarrollo del liderazgo femenino tanto desde los territorios como desde el Estado, como base para una democracia más representativa y justa.

Asimismo, recordó su participación como legisladora en la aprobación de la Ley 1-21, que eliminó el matrimonio infantil, y su impulso a reformas orientadas a la paridad política, al reafirmar que "los derechos de las mujeres no son negociables, son obligaciones del Estado".

Reyes también reconoció la labor de su antecesora, Mayra Jiménez, a quien atribuyó el fortalecimiento del rol rector del Ministerio, los avances en el marco legal, el desarrollo de los servicios de atención a la violencia y el posicionamiento de la agenda de cuidados como una política pública clave.

Finalmente, hizo un llamado al equipo técnico del Ministerio, a las organizaciones de mujeres, al movimiento feminista, a los distintos sectores sociales y a la ciudadanía a asumir la igualdad como una causa común. "Defender los derechos de las mujeres no divide, construye país", expresó.

Reyes agradeció la confianza del presidente Luis Abinader y afirmó que asume la conducción del Ministerio de la Mujer con el compromiso de consolidar la igualdad como un eje transversal del desarrollo sostenible, la cohesión social y la democracia dominicana.