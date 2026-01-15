×
Qué puede hacer el Furia VBD-1, de acuerdo con el Ministerio de Defensa

El vehículo blindado está montado sobre un chasis Ford F-250 Super Duty E

    Expandir imagen
    Qué puede hacer el Furia VBD-1, de acuerdo con el Ministerio de Defensa
    La carrocería, el techo, el piso y los componentes vitales —como el motor y el tanque de combustible— cuentan con refuerzos integrales para resistir impactos de armas de fuego y explosivos. (FUENTE EXTERNA.)

    El Furia-VBD-1 fue concebido como una plataforma de operación táctica móvil, capaz de transportar personal protegido, sostener fuego defensivo, operar en terrenos adversos y mantener autonomía en misiones de alto riesgo.

    Su diseño permite integrar en un solo vehículo funciones que antes requerían múltiples plataformas: escolta armada, transporte seguro de tropas, patrullaje en zonas hostiles, reacción ante incidentes armados y operaciones de rescate bajo fuego.

    Transporte protegido de personal

    El vehículo está configurado para trasladar tropas o custodios en entornos donde existe amenaza directa, reduciendo la vulnerabilidad frente a armas de fuego y explosivos.

    Esto permite:

    • Despliegue de personal en zonas urbanas o rurales con presencia hostil.
    • Traslado de unidades especiales sin necesidad de convoyes grandes.
    • Protección durante entradas y salidas de áreas calientes.
    • Los asientos tácticos y la protección del piso permiten que el personal llegue operativo al destino, sin fatiga excesiva ni exposición previa.

    Plataforma de escolta y reacción

    El Furia-VBD-1 puede actuar como vehículo de escolta de alto nivel para convoyes oficiales, transporte de detenidos de alto riesgo o movimientos sensibles.

    Su torreta mecánica de giro 360° con soporte para ametralladora M-50 le permite brindar cobertura armada móvil, creando un perímetro defensivo alrededor del convoy o del punto protegido.

    Esto lo convierte en una herramienta de:

    • Disuasión visible.
    • Respuesta inmediata ante emboscadas.
    • Protección de perímetros en movimiento.
    • Operación en entornos mixtos

    El vehículo está diseñado para operar tanto en:

    • Carreteras asfaltadas (escolta, patrullaje urbano).
    • Terreno irregular (zonas rurales, fronteras, áreas de difícil acceso).
    • La suspensión reforzada, la tracción y las gomas run-flat permiten que el vehículo no quede inmovilizado tras impactos o pinchaduras, manteniendo la capacidad de retirada o avance bajo presión.
    • Esto reduce el riesgo de quedar atrapado en zonas hostiles, una de las principales vulnerabilidades en operaciones armadas.

    Autonomía en situaciones críticas

    • ElFuria-VBD-1 integra sistemas que le permiten seguir operando aun en condiciones degradadas, como:
    • Capacidad de rodar con neumáticos dañados.
    • Protección del motor y tanque de combustible.
    • Winch de 12,000 libras para auto-rescate o rescate de otros vehículos.
    • Esto lo habilita para misiones donde no hay apoyo inmediato o donde el repliegue puede tardar.
    Control del entorno inmediato

    • Las aspilleras permiten disparar desde el interior del vehículo, lo que significa que la unidad puede:
    • Defenderse sin exponerse externamente.
    • Mantener fuego defensivo mientras transporta personal.
    • Cubrir una retirada o extracción.
    • Los seis vidrios perimetrales permiten control visual del entorno sin abrir el vehículo, algo clave en escenarios urbanos densos o zonas de riesgo.

    Uso en operaciones especiales

    • Por su combinación de protección, movilidad, fuego y autonomía, el Furia-VBD-1 es apto para:
    • Operaciones de captura de objetivos de alto riesgo.
    • Control de disturbios armados.
    • Operaciones contra crimen organizado o grupos armados.
    • Protección de infraestructura crítica.

