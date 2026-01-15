Qué puede hacer el Furia VBD-1, de acuerdo con el Ministerio de Defensa
El vehículo blindado está montado sobre un chasis Ford F-250 Super Duty E
El Furia-VBD-1 fue concebido como una plataforma de operación táctica móvil, capaz de transportar personal protegido, sostener fuego defensivo, operar en terrenos adversos y mantener autonomía en misiones de alto riesgo.
Su diseño permite integrar en un solo vehículo funciones que antes requerían múltiples plataformas: escolta armada, transporte seguro de tropas, patrullaje en zonas hostiles, reacción ante incidentes armados y operaciones de rescate bajo fuego.
Transporte protegido de personal
El vehículo está configurado para trasladar tropas o custodios en entornos donde existe amenaza directa, reduciendo la vulnerabilidad frente a armas de fuego y explosivos.
Esto permite:
- Despliegue de personal en zonas urbanas o rurales con presencia hostil.
- Traslado de unidades especiales sin necesidad de convoyes grandes.
- Protección durante entradas y salidas de áreas calientes.
- Los asientos tácticos y la protección del piso permiten que el personal llegue operativo al destino, sin fatiga excesiva ni exposición previa.
Plataforma de escolta y reacción
El Furia-VBD-1 puede actuar como vehículo de escolta de alto nivel para convoyes oficiales, transporte de detenidos de alto riesgo o movimientos sensibles.
Su torreta mecánica de giro 360° con soporte para ametralladora M-50 le permite brindar cobertura armada móvil, creando un perímetro defensivo alrededor del convoy o del punto protegido.
Esto lo convierte en una herramienta de:
- Disuasión visible.
- Respuesta inmediata ante emboscadas.
- Protección de perímetros en movimiento.
- Operación en entornos mixtos
El vehículo está diseñado para operar tanto en:
- Carreteras asfaltadas (escolta, patrullaje urbano).
- Terreno irregular (zonas rurales, fronteras, áreas de difícil acceso).
- La suspensión reforzada, la tracción y las gomas run-flat permiten que el vehículo no quede inmovilizado tras impactos o pinchaduras, manteniendo la capacidad de retirada o avance bajo presión.
- Esto reduce el riesgo de quedar atrapado en zonas hostiles, una de las principales vulnerabilidades en operaciones armadas.
Autonomía en situaciones críticas
- ElFuria-VBD-1 integra sistemas que le permiten seguir operando aun en condiciones degradadas, como:
- Capacidad de rodar con neumáticos dañados.
- Protección del motor y tanque de combustible.
- Winch de 12,000 libras para auto-rescate o rescate de otros vehículos.
- Esto lo habilita para misiones donde no hay apoyo inmediato o donde el repliegue puede tardar.
Control del entorno inmediato
- Las aspilleras permiten disparar desde el interior del vehículo, lo que significa que la unidad puede:
- Defenderse sin exponerse externamente.
- Mantener fuego defensivo mientras transporta personal.
- Cubrir una retirada o extracción.
- Los seis vidrios perimetrales permiten control visual del entorno sin abrir el vehículo, algo clave en escenarios urbanos densos o zonas de riesgo.
Uso en operaciones especiales
- Por su combinación de protección, movilidad, fuego y autonomía, el Furia-VBD-1 es apto para:
- Operaciones de captura de objetivos de alto riesgo.
- Control de disturbios armados.
- Operaciones contra crimen organizado o grupos armados.
- Protección de infraestructura crítica.