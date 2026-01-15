Qué puede hacer el Furia VBD-1, de acuerdo con el Ministerio de Defensa

La carrocería, el techo, el piso y los componentes vitales —como el motor y el tanque de combustible— cuentan con refuerzos integrales para resistir impactos de armas de fuego y explosivos. ( FUENTE EXTERNA. )

El Furia-VBD-1 fue concebido como una plataforma de operación táctica móvil, capaz de transportar personal protegido, sostener fuego defensivo, operar en terrenos adversos y mantener autonomía en misiones de alto riesgo.

Su diseño permite integrar en un solo vehículo funciones que antes requerían múltiples plataformas: escolta armada, transporte seguro de tropas, patrullaje en zonas hostiles, reacción ante incidentes armados y operaciones de rescate bajo fuego.

Transporte protegido de personal

El vehículo está configurado para trasladar tropas o custodios en entornos donde existe amenaza directa, reduciendo la vulnerabilidad frente a armas de fuego y explosivos.

Esto permite:

Despliegue de personal en zonas urbanas o rurales con presencia hostil.

Traslado de unidades especiales sin necesidad de convoyes grandes.

Protección durante entradas y salidas de áreas calientes.

Los asientos tácticos y la protección del piso permiten que el personal llegue operativo al destino, sin fatiga excesiva ni exposición previa.

Plataforma de escolta y reacción

El Furia-VBD-1 puede actuar como vehículo de escolta de alto nivel para convoyes oficiales, transporte de detenidos de alto riesgo o movimientos sensibles.

Su torreta mecánica de giro 360° con soporte para ametralladora M-50 le permite brindar cobertura armada móvil, creando un perímetro defensivo alrededor del convoy o del punto protegido.

Esto lo convierte en una herramienta de:

Disuasión visible.

Respuesta inmediata ante emboscadas.

Protección de perímetros en movimiento.

Operación en entornos mixtos

El vehículo está diseñado para operar tanto en:

Carreteras asfaltadas (escolta, patrullaje urbano).

Terreno irregular (zonas rurales, fronteras, áreas de difícil acceso).

La suspensión reforzada, la tracción y las gomas run-flat permiten que el vehículo no quede inmovilizado tras impactos o pinchaduras, manteniendo la capacidad de retirada o avance bajo presión.

Esto reduce el riesgo de quedar atrapado en zonas hostiles, una de las principales vulnerabilidades en operaciones armadas.

Autonomía en situaciones críticas

ElFuria-VBD-1 integra sistemas que le permiten seguir operando aun en condiciones degradadas, como:

Capacidad de rodar con neumáticos dañados.

Protección del motor y tanque de combustible.

Winch de 12,000 libras para auto-rescate o rescate de otros vehículos.

Esto lo habilita para misiones donde no hay apoyo inmediato o donde el repliegue puede tardar.

Control del entorno inmediato

Las aspilleras permiten disparar desde el interior del vehículo, lo que significa que la unidad puede:

Defenderse sin exponerse externamente.

Mantener fuego defensivo mientras transporta personal.

Cubrir una retirada o extracción.

Los seis vidrios perimetrales permiten control visual del entorno sin abrir el vehículo, algo clave en escenarios urbanos densos o zonas de riesgo.

Uso en operaciones especiales

Por su combinación de protección, movilidad, fuego y autonomía, el Furia-VBD-1 es apto para:

Operaciones de captura de objetivos de alto riesgo.

Control de disturbios armados.

Operaciones contra crimen organizado o grupos armados.

Protección de infraestructura crítica.