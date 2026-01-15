Conoce el Furia VBD-1, el primer vehículo blindado de fabricación dominicana

El primer vehículo blindado dominicano, del Furia VBD-1 desarrollado y ensamblado por la Industria Militar Dominicana en San Cristóbal. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

El vehículo blindado Furia VBD-1 (Fuerza Unificada de Respuesta Inmediata Armada) es el primer modelo del vehículo blindado dominicano desarrollado y ensamblado en la Industria Militar Dominicana, ubicada en San Cristóbal. Se trata de un vehículo táctico todo terreno concebido para operaciones de seguridad y transporte protegido.

El modelo fue construido sobre un chasis Ford F-250 Super Duty E. Especial, reforzado para soportar el peso del blindaje y mantener su operatividad en distintos tipos de terreno. Su diseño responde a misiones de acción, reacción, escolta y traslado de personal militar, policial o de custodia.

¿Cómo es su sistema de blindaje?

En materia de protección, el VBD-1 incorpora blindaje de acero balístico de alta resistencia, fibras compuestas como Kevlar y policarbonato en los cristales. La carrocería cuenta con refuerzos en techo, suelo y componentes vitales, como el motor y el tanque de combustible.

El blindaje opaco utiliza acero RAMOR de 5.8 milímetros de espesor, mientras que los vidrios balísticos son multicapa e importados, fabricados con poliuretano de alta resistencia, vidrio tipo espejo, polivinil butiral y policarbonato con tratamiento antirrayas. Esta configuración ofrece protección frente a armas de fuego y explosivos.

Para aumentar la supervivencia de la tripulación, el vehículo dispone de asientos especiales anti-explosión y alfombras diseñadas para mitigar la onda expansiva. También incorpora aspilleras que permiten el disparo desde el interior hacia el exterior del vehículo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/15/whatsapp-image-2026-01-15-at-13354-pm-5fb170e5.jpeg El Furia VBD-1 cuenta con plataforma 4x4 reforzada, blindaje balístico y equipamiento táctico diseñado para operaciones de seguridad y transporte protegido. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

La movilidad se apoya en una plataforma 4x4 reforzada, con chasis, frenos y suspensión adaptados al blindaje. Utiliza neumáticos especiales con sistema run-flat, capaces de continuar la marcha aun después de recibir impactos, montados sobre aros de aluminio de alta resistencia.

Entre su equipamiento adicional se incluyen una torreta mecánica con giro de 360 grados y soporte para ametralladora M-50, un winche de 12,000 libras para rescate y arrastre, asientos tácticos plegables y ergonómicos, y un sistema de aire acondicionado personalizado de 12,000 BTU.