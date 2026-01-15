Ética inicia trabajos para reformar leyes de conflicto de interés y protección de informantes

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), en coordinación con el Programa para el Desarrollo del Derecho Comercial (CLDP) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, inició este jueves una serie de trabajos técnicos dirigidos a consolidar las leyes de conflicto de interés y de protección de informantes, testigos y víctimas, con el objetivo de reforzar el sistema de integridad pública en el país.

A través de un comunicado, la entidad indicó que en estas mesas de trabajo se abordó el proceso de transformación orientado a la creación del sistema que estructura y sustenta la base legal y jurídica del funcionamiento de la Dirección de Ética.

Durante la apertura de los trabajos, la directora general de la Digeig, doctora Milagros Ortiz Bosch, destacó la importancia de contar con normas claras, coherentes y alineadas con las mejores prácticas internacionales, que permitan prevenir conflictos de intereses, sancionar su incumplimiento y garantizar la protección efectiva de las personas que denuncian actos de corrupción.

Las sesiones cuentan además con el acompañamiento técnico del CLDP y el Ministerio de Administración Pública.

Las mesas de trabajo también están conformadas por representantes de la Oficina Senatorial del Congresista por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, específicamente en la elaboración del Proyecto de ley de Conflictos de Intereses en la Función Pública, con el objeto de dotar el ordenamiento jurídico nacional de tan importante instrumento legal para el fortalecimiento de la transparencia, prevención y combate de la corrupción.

Conflictos de intereses

El documento de prensa señala que la jornada de trabajo estará analizando en profundidad del anteproyecto de ley de conflictos de intereses, abordando temas como el régimen general de conflictos, las puertas giratorias, el cabildeo, los periodos de enfriamiento, el régimen de sanciones, la definición de regalos al funcionario público y las obligaciones de transparencia en las declaraciones de intereses.

Además, se realizarán discusiones técnicas sobre la protección de informantes su objeto principios, ámbito de aplicación, canales de denuncia seguros, protección de la identidad, medidas contra represalias y responsabilidades institucionales.

Al cierre de las sesiones, se espera definir una hoja de ruta clara para la finalización de ambos anteproyectos y su articulación con el futuro Proyecto de Ley Orgánica para la creación de la Superintendencia de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (Siteg).

Además, de los representantes del CLDP también trabajan en esas mesas representantes de entidades clave del sector público vinculadas al sistema de integridad de la República Dominicana, como parte de un esfuerzo interinstitucional orientado a la consolidación del marco normativo y de prevención de la corrupción en el país.

