Gobierno presenta primer vehículo militar blindado ensamblado en República Dominicana

El Gobierno presentó ayer jueves el vehículo, denominado Furia (Fuerza Unificada de Respuesta Inmediata Armada), el primer modelo, VBD-1 (Vehículo Blindado Dominicano), totalmente diseñado y ensamblado en la Industria Militar Dominicana, ubicada en San Cristóbal.

Durante el acto, el presidente Luis Abinader informó que actualmente se ensamblan 20 unidades adicionales y que se prevé la incorporación a los organismos de seguridad de otros dos modelos de la misma línea.

Asimismo, expresó que el Estado dominicano recibe ofertas de cuatro países latinoamericanos interesados en la adquisición de estos vehículos.

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, indicó que el precio de estas unidades en el mercado internacional ronda los 400,000 dólares, mientras que su costo de producción local equivale a aproximadamente el 50 % de ese monto.

Según explicó el teniente general Fernández Onofre, el ensamblaje se realiza con materia prima nacional, europea y estadounidense, y con personal altamente capacitado de las Fuerzas Armadas.

El funcionario anunció que para este año se prevé el ensamblaje de 20 vehículos militares blindados Furia, modelo VBD-2, destinados a las Fuerzas Armadas. Estas unidades, con capacidad para nueve soldados, reforzarán la segunda línea de defensa en las sedes de la Tercera, Cuarta y Quinta Brigada de Infantería del Ejército.

Asimismo, se proyecta el ensamblaje del modelo VBD-3, con capacidad para 22 soldados, que será asignado a la unidad antiterrorista del Ministerio de Defensa.

Características

El VBD-1 fue construido sobre un chasis Ford F-250 Super Duty E. Especial, reforzado para soportar el peso del blindaje y mantener su operatividad en distintos tipos de terreno. Su diseño responde a misiones de acción, reacción, escolta y traslado de personal militar, policial o de custodia. Tiene capacidad para 11 soldados.

En materia de protección, incorpora blindaje de acero balístico de alta resistencia, fibras compuestas como Kevlar y policarbonato en los cristales. La carrocería cuenta con refuerzos en techo, suelo y componentes vitales, como el motor y el tanque de combustible.

El blindaje opaco utiliza acero RAMOR de 5.8 milímetros de espesor, mientras que los vidrios balísticos son multicapa e importados, fabricados con poliuretano de alta resistencia, vidrio tipo espejo, polivinil butiral y policarbonato con tratamiento antirrayas. Esta configuración ofrece protección frente a armas de fuego y explosivos.

Para aumentar la supervivencia de la tripulación, el vehículo dispone de asientos especiales anti-explosión y alfombras diseñadas para mitigar la onda expansiva. También incorpora aspilleras que permiten el disparo desde el interior hacia el exterior del vehículo.

Plataforma 4x4

La movilidad se apoya en una plataforma 4x4 reforzada, con chasis, frenos y suspensión adaptados al blindaje. Utiliza neumáticos especiales con sistema run-flat, capaces de continuar la marcha aun después de recibir impactos, montados sobre aros de aluminio de alta resistencia.

Entre su equipamiento adicional se incluyen una torreta mecánica con giro de 360 grados y soporte para ametralladora M-50, un winche de 12,000 libras para rescate y arrastre, asientos tácticos plegables y ergonómicos, y un sistema de aire acondicionado personalizado de 12,000 BTU.

Ahorro en ambulancias

La compañía Industria Militar Dominicana proyecta un ahorro al Estado para este 2026, de 117 millones de pesos de la producción nacional de ambulancias, como resultado del ensamblaje local de estas unidades para instituciones públicas.

En la primera fase de producción se ensamblaron 49 ambulancias de las cuales 46 unidades están en circulación y tres están listas para entrega.

Según los datos oficiales, el costo de producción local permitió un ahorro de 1.8 millones de pesos por cada unidad, lo que se tradujo en una reducción acumulada de 86.4 millones de pesos en la primera entrega.

Fernández Onofre informó que el ahorro total proyectado para el Estado dominicano, como resultado de los proyectos en ejecución de la Industria en este año, asciende a 879 millones.

