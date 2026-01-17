El presidente Abinader entrega 517 títulos de propiedad a familias en Neiba

Fotografía cedida por la presidencia de la República donde se muestra al presidente Luis Abinader junto a otras autoridades entregando un certificado de título de propiedad a uno de los beneficiarios durante el acto de titulación realizado en el municipio de Neiba, provincia Bahoruco. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader entregó este sábado 517 de un total de 792 certificados de títulos de propiedad del proyecto que se ejecuta en el municipio de Neiba, provincia Bahoruco.

Los terrenos, titulados por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado y la Dirección General de Bienes Nacionales, abarcan un área geográfica de 275,589.11 metros cuadrados para beneficio de unas 2,600 dominicanos, según la nota oficial de la presidencia.

Durante la actividad, el mandatario expresó "cuando ustedes entraron por esa puerta el valor de sus propiedades era X, un número, y cuando ustedes salgan por lo menos va a valer el doble porque ustedes tienen sus títulos de propiedad ".

Anunció que el Gobierno tiene en proyecto entregar otros 1,100 títulos de propiedad en el municipio, pero no se ha podido concretar porque hay personas que tienen carta constancia de propiedad, con quienes se busca un acuerdo justo para entregar los títulos a los ocupantes de los terrenos.

En ese sentido, advirtió que, de no llegarse a ese acuerdo, declarará de utilidad pública los terrenos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/17/whatsapp-image-2026-01-17-at-40817-pm-4c54ddc0.jpeg Fotografía cedida por la presidencia de la República del presidente Luis Abinader junto a otras autoridades entregando un certificado de título de propiedad a uno de los beneficiarios durante el acto de titulación realizado en el municipio de Neiba, provincia Bahoruco. (FUENTE EXTERNA)

Títulos gratis

Duarte Méndez, director de Titulación, resaltó que las familias que recibieron sus certificados tuvieron un ahorro total de RD$63,360,000.00, monto que habrían tenido que invertir si el proceso se realizaba por la vía privada y que, por el compromiso del presidente Luis Abinader, reciben los títulos totalmente gratis.

Aseguró que desde la institución continuarán con el trabajo para que todos los dominicanos que viven de forma legítima en tierras del Estado tengan su título en mano, sin trabas ni excusas.