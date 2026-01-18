El Gobierno adjudica la construcción de 10 nuevas cárceles

Roberto Santana, titular de la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc), durante un encuentro con representantes del Mived, ProIndustria, Inespre, entre otras. ( FUENTE EXTERNA )

Varias instituciones del Estado concentran esfuerzos para respaldar el proceso de transformación del sistema penitenciario dominicano con miras a mejorar las atenciones a los privados de libertad y los programas de rehabilitación social.

Con esos fines, la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc) y el Ministerio de la Vivienda (Mived) anunciaron la construcción de veinte nuevas cárceles, 10 de las cuales "ya están adjudicadas para este año".

El pasado mes de septiembre, cuando se anunció el inicio de la licitación, se informó que la inversión estimada en los 10 recintos ascendía RD$7,541,853,662.80 pesos, con impuestos incluidos.

El número de las veinte cárceles que se contempla levantar es la misma cantidad de centros que todavía funcionan bajo el viejo modelo, gestionadas por policías y militares, muchas de ellas hacinadas, para sustituirlas por modernas edificaciones y con programas de reinserción a la sociedad que poseen las del nuevo modelo.

La información se dio a conocer en una nota de prensa de la Dgspc luego de la segunda reunión de directores de centros, en la que participaron, además, representantes Mived, de ProIndustria, de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) e Inespre.

El representante de construcciones carcelarias del Mived, Ronald Castilo, citado por el comunicado de prensa, señaló que "es un hecho de que vamos a eliminar y a sustituir todas las cárceles tradicionales por cárceles que pertenezcan al Nuevo Modelo Penitenciario.

Ya están adjudicadas -agregó - 10 para este año: El Seibo, Hato Mayor, Azua, Baní, Barahona, Neiba, Pedernales, Bonao, Santiago Rodríguez y Cotuí en esta primera etapa. Y a finales de este año vamos a iniciar el proceso de licitación de 10 cárceles más".

Por su lado, el titular de la Dgspc, Roberto Santana, recordó que de las construcciones nuevas y remodelaciones "se encarga" el Mived, cuya garantía y continuidad de la infraestructura están "basados en un plan plurianual" apoyado por el presidente de la República".

Plan presentado por Mived y Onaprep

Dijo que el Mived y la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep) presentaron el plan plurianual, "el cual contiene los centros penitenciarios que debemos construir para sustituir las cárceles públicas que están en los cuarteles militares y los centros policiales, más algunas provincias que no tienen prisiones".

Durante el encuentro se informó, además, que se prepara la formalización de un acuerdo de colaboración con ProIndustria con una agenda de trabajo conjunta orientada a apoyar los procesos de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad.

Entre los invitados a este segundo encuentro estuvieron Edgar Augusto Féliz Méndez, de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), y Rafael Ulises Cruz Rodríguez, director general de ProIndustria; David Herrera Díaz, director del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre).

También Ronald Castillo, responsable de Edificaciones Penitenciarias del Ministerio de la Vivienda, y Elizabeth Rodríguez, de la Oficina Nacional de la Defensa Pública.