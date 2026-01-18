La Presidencia dice que LA Semanal vendrá renovada

El presidente Luis Abinader habla en el Palacio Nacional durante LA Semanal. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Presidencia informó ayer que LA Semanal con la Prensa, que encabeza el presidente Luis Abinader cada lunes, seguirá fuera esta semana y vendrá con un nuevo formato.

En un breve comunicado, el equipo de prensa del mandatario adelantó que el espacio "incorporará nuevas tecnologías para optimizar la participación de los medios y democratizar aún más el acceso a la información".

"Una vez completemos este proceso de adaptación técnica, LA Semanal retornará como el canal de comunicación más moderno, abierto y efectivo para toda la población dominicana", dice el comunicado.

La última convocatoria de LA Semanal fue el 9 de diciembre.

En el encuentro, el presidente Abinader aborda temas de coyuntura, decisiones de gobierno y responde preguntas de la prensa nacional.