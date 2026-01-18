La Presidencia dice que LA Semanal vendrá renovada
Adelanta que el espacio incorporará nuevas tecnologías
La Presidencia informó ayer que LA Semanal con la Prensa, que encabeza el presidente Luis Abinader cada lunes, seguirá fuera esta semana y vendrá con un nuevo formato.
En un breve comunicado, el equipo de prensa del mandatario adelantó que el espacio "incorporará nuevas tecnologías para optimizar la participación de los medios y democratizar aún más el acceso a la información".
"Una vez completemos este proceso de adaptación técnica, LA Semanal retornará como el canal de comunicación más moderno, abierto y efectivo para toda la población dominicana", dice el comunicado.
La última convocatoria de LA Semanal fue el 9 de diciembre.
En el encuentro, el presidente Abinader aborda temas de coyuntura, decisiones de gobierno y responde preguntas de la prensa nacional.